Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.14 комментариев
Стало известно об оставшихся под завалами телах в Судже
В освобожденной Судже Курской области под завалами остаются тела боевиков ВСУ и мирных жителей, что подтвердил боец отряда «Т» с позывным Бритва.
По его словам, в освобожденной Судже Курской области остаются тела украинских боевиков и мирных жителей под завалами. Бритва подтвердил, что трупный запах ощущается в некоторых районах города. Он отметил необходимость привлечения кинологов для разборки завалов и поиска тел.
Корреспондент РИА «Новости», находясь на месте событий, подтвердил, что тела украинских боевиков видны на развалинах и в домах. Жители города утверждают, что под завалами лежат и тела мирных жителей, в том числе пожилых.
По словам одного из оставшихся жителей Суджи, эвакуация большинства людей уже завершена, и улицы города опустели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи рассказала, как похоронила погибших от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) соседей, в то время как ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов. Также сообщалось, что тела погибших европейских наемников ВСУ остались брошенными в полях Курской области.