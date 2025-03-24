Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в освобожденной Судже Курской области остаются тела украинских боевиков и мирных жителей под завалами. Бритва подтвердил, что трупный запах ощущается в некоторых районах города. Он отметил необходимость привлечения кинологов для разборки завалов и поиска тел.

Корреспондент РИА «Новости», находясь на месте событий, подтвердил, что тела украинских боевиков видны на развалинах и в домах. Жители города утверждают, что под завалами лежат и тела мирных жителей, в том числе пожилых.

По словам одного из оставшихся жителей Суджи, эвакуация большинства людей уже завершена, и улицы города опустели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи рассказала, как похоронила погибших от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) соседей, в то время как ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов. Также сообщалось, что тела погибших европейских наемников ВСУ остались брошенными в полях Курской области.