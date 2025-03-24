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    Бербок готовят возмутительно почетную ссылку
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    СМИ: Трамп поставил под вопрос судьбу военного хаба в Жешуве
    В США поделились ожиданиями от переговоров с Россией в Эр-Рияде
    Хинштейн назвал «наглой провокацией» граффити Апачева в Судже
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    Уиткофф: В ЕС начали понимать, что Путин не стремится захватить Европу
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Наступление мира не даст России расслабиться

    Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.

    14 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространенному стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    24 марта 2025, 06:16 • Новости дня

    Стало известно об оставшихся под завалами телах в Судже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В освобожденной Судже Курской области под завалами остаются тела боевиков ВСУ и мирных жителей, что подтвердил боец отряда «Т» с позывным Бритва.

    По его словам, в освобожденной Судже Курской области остаются тела украинских боевиков и мирных жителей под завалами. Бритва подтвердил, что трупный запах ощущается в некоторых районах города. Он отметил необходимость привлечения кинологов для разборки завалов и поиска тел.

    Корреспондент РИА «Новости», находясь на месте событий, подтвердил, что тела украинских боевиков видны на развалинах и в домах. Жители города утверждают, что под завалами лежат и тела мирных жителей, в том числе пожилых.

    По словам одного из оставшихся жителей Суджи, эвакуация большинства людей уже завершена, и улицы города опустели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи рассказала, как похоронила погибших от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) соседей, в то время как ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов. Также сообщалось, что тела погибших европейских наемников ВСУ остались брошенными в полях Курской области.

    21 марта 2025, 21:24 • Новости дня
    Назван способ подрыва ВСУ трубы газопровода на ГИС «Суджа»

    СМИ: ВСУ взорвали трубу газопровода на ГИС «Суджа» динамитом

    Назван способ подрыва ВСУ трубы газопровода на ГИС «Суджа»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска заминировали газовую трубу на ГИС «Суджа», использовав динамит, в результате чего поврежден один из отрезков 30-метрового участка, а остаточный газ внутри трубы загорелся, сообщили СМИ.

    Украинские войска заминировали газовую трубу на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» с использованием динамита, передает RT.

    Взрывом был поврежден один из 30-метровых отрезков трубы. На участке, где произошел подрыв, находится четыре трубы, которые ведут на Украину и разветвляются на разные направления.

    Взорванная ветка называется «Прогресс», она предназначена для поставок газа в Европу. В результате инцидента целыми остались только две трубы, которые идут в направлении Киева. Сообщается, что внутри взорванной трубы находился остаточный газ, который и загорелся после взрыва.

    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва станции.

    Дмитрий Песков отверг заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла газораспределительную станцию в Судже. Эксперты назвали подрыв ГИС «Суджа» признанием Украины в собственной недоговороспособности.

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    22 марта 2025, 15:22 • Новости дня
    WSJ: Операция «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах ВСУ

    WSJ сообщила о панике в рядах ВСУ из-за операции «Поток» и приказах командиров отступить

    Tекст: Вера Басилая

    После успеха российской операции «Поток» в Судже Курской области украинские командиры отдали приказ отступать без подтверждения старших офицеров, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Операция «Поток» вызвала настоящую панику в рядах Вооруженных сил Украины. После того как российские вооруженные силы прошли по газопроводу вблизи Суджи и прорвали украинские линии, ситуация для украинских войск стала критической, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на заявления украинских властей о контроле над ситуацией, старший сержант ВСУ Зенон Дашак и другие военные рассказали о волнениях в рядах украинских войск. Отмечается, что некоторые командиры приказали своим подчиненным отступать до получения приказов от вышестоящих офицеров.

    Паника среди украинских военных усугубилась после того, как российские войска прорвались в Суджу через газовую трубу 8 марта .Украинская армия сообщала, что предотвратила попытку ВС России атаковать, однако, по словам солдат, это лишь усилило чувство неуверенности и хаоса в их рядах.

    Результатом этой паники, как пишет WSJ, стало решение некоторых полевых командиров отозвать своих солдат на более безопасные позиции до получения дальнейших инструкций от старших командиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих успешно прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены. В российских силовых структурах сообщили, что Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи.

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

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    21 марта 2025, 09:39 • Новости дня
    Появилось видео пожара на подорванной ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
    Появилось видео пожара на подорванной ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На границе России и Украины украинские военные подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», возник пожар, сообщил военблогер Юрий Подоляка.

    В Сети появились кадры горящей газоизмерительной станции «Суджа», расположенной на границе России и Украины, сообщается в Telegram-канале Подоляки.

    На видео пожар охватил большую площадь, местами наблюдается факельное горение. Звуки взрывов на видеозаписи отсутствуют.

    Юрий Подоляка предположил, что украинские военные подорвали станцию перед отходом, поскольку у них стало меньше сил для удержания территории.

    О подрыве ВСУ газоизмерительной станции стало известно в ночь на пятницу, 21 марта. Военкоры уточнили, что данный газопровод использовался для транспортировки российского газа в Европу. Инцидент произошел на границе Курской и Сумской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 19 марта Украина атаковала нефтебазу в районе кубанской станицы Кавказской после публичного оглашения результатов переговоров лидеров России и США.

    Кремль назвал это саботажем достигнутых соглашений.

    После удара дронами ВСУ по нефтебазе в Кавказском районе Кубани в результате пожара один резервуар выгорел полностью, а второй продолжает гореть.

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    23 марта 2025, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области украинские войска оказались в критическом положении, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    В интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что вооруженные силы Украины в регионе «окружены». «Это факт», – приводит его слова РБК.

    Он подчеркнул, что ВСУ оказались «в ловушке». Как заявил Уиткофф, речь идет о «серьезной ситуации на поле боя».

    Напомним, Уиткофф заявил, что США считают статус регионов, присоединившихся к России, центральным вопросом в конфликте на Украине. Также Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

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    21 марта 2025, 15:16 • Новости дня
    Минобороны показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного
    Минобороны показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнослужащий, сбежавший из Курской области, пытался притворяться кустом, но его заметили российские операторы беспилотников, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Операторы дронов заметили украинского военного в Сумской области в ходе воздушной разведки, он пользовался кустом для маскировки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство опубликовало соответствующее видео. В ролике запечатлен бегущий по грунтовой дороге между пустыми полями «куст». Запись сделана в дневное время суток.

    Напомним, за последнюю неделю ВС России освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях.

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    22 марта 2025, 10:05 • Новости дня
    Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование запретило мобилизованным отступать из Суджи, угрожая репрессиями против их семей.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило мобилизованным солдатам, находящимся на суджанском направлении, отступать в Сумскую область, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, руководство ВСУ угрожает мобилизованным не только заградительным огнем, но и репрессиями против их семей в случае отступления.

    Собеседник агентства сообщил, что данное предписание касается солдат, насильно мобилизованных в 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные угрожали убийством пенсионерке за ее замечание. Жительница Суджи сообщила о том, что ВСУ раздавали фейковые газеты с пропагандой. ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов.

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    23 марта 2025, 13:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило о тяжелых потерях ВСУ на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли более 190 боевиков на Курском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли более 190 военнослужащих и значительное количество техники, сообщили в Минобороны России.

    Как передает РИА «Новости», Министерство обороны России сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины на Курском направлении. За сутки украинская сторона лишилась более 190 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пяти артиллерийских орудий, шести минометов, пусковой установки реактивной системы залпового огня и двух складов боеприпасов.

    По данным Минобороны, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 69 510 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты и 289 бронетранспортеров. Источник в российской группировке «Север» сообщил, что украинская бронетехника не доходит до Курской области, так как уничтожается на подъездах к госгранице в Сумской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов следят за дорогами, по которым ранее передвигались украинские силы, и артиллерия России нацелена на эти маршруты.

    Согласно сводке Минобороны РФ, российская группировка «Север» нанесла удары по формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, отразив четыре контратаки ВСУ. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у двадцати населенных пунктов в Сумской области Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области. Женщина получила ожоги в результате атаки беспилотника на Курскую область. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на Курском направлении.

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    21 марта 2025, 13:56 • Новости дня
    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Трампа
    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области была подорвана отступающими подразделениями ВСУ с целью дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, отступающие подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в Курской области.

    В Минобороны сообщили, что подрыв станции направлен на дискредитацию мирных усилий президента США, подчеркивая, что это не первый случай ударов по энергетической инфраструктуре России со стороны Украины.

    Станция «Суджа» является важным объектом энергетической инфраструктуры, через который до 7 августа 2024 года прокачивалось свыше 40 млн кубометров газа в сутки европейским потребителям. Объект находился под контролем украинских сил и использовался ими в качестве логистического пункта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар киевского режима по газоизмерительной станции «Суджа» показывает, насколько можно верить Владимиру Зеленскому.

    Ранее в Сети появились кадры полыхающей газоизмерительной станции «Суджа». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва ГИС «Суджа».

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    23 марта 2025, 22:47 • Новости дня
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский боксер Александр Поветкин, уроженец Курска, возмутился вандализмом блогера и рэпера Акима Апачева в Судже, а также его хамством в адрес местных жителей.

    «Как курянин и почетный гражданин Курской области возмущен ситуацией с блогером Апачевым и его «творчеством» в Судже», – заявил Поветкин в Telegram.

    Поветкин счел недопустимым «изрисовывать стены» в Судже «матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки». Еще сильнее его возмутили попытки Апачева «забивать стрелки местным жителям, да к тому же женщинам», которые критиковали действия рэпера.

    Поветкин выразил поддержку врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, а также бросил «вызов» Апачеву. «Если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30», – заявил Поветкин.

    По его словам, он готов «объяснить» рэперу, как следует вести себя по отношению «к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей». «А забивать встречи для разборок с женщинами – удел трусов и слабаков», – заявил боксер.

    Тем временем сам Апачев опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, обращаясь к жителям Курской области, что «никого не хотел обидеть своими граффити». Он заявил, что таким образом пытался «поддержать» российских военных, которым приходится видеть в городе большое число украинских граффити. Он также отвергает заявления о «стрелках» женщинам.

    При этом он также написал сообщение, в котором связал критику в свой адрес с тем, что против него якобы «отрабатывается методичка».

    Напомним, Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже. Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области, где занимался порчей имущества, заявил Хинштейн. Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта

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    22 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп опроверг отказ России от перемирия на Украине

    Трамп заявил, что Россия не отвергла идеи о перемирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не отвергла предложения о прекращении огня на Украине, и напомнил о действии множества санкций против нее.

    Президент США Дональд Трамп категорически не согласился с утверждениями о том, что Россия отвергла американские предложения о прекращении огня на Украине, сообщает ТАСС.

    По его словам, санкции, наложенные на Россию, продолжают действовать в полном объеме. «Он ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций», – заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций в связи с якобы отказом России от перемирия.

    Трамп также отметил, что против России введено больше санкций, чем против какого-либо другого государства. Это заявление американского лидера прозвучало как ответ на вопрос о том, следует ли США ужесточать санкции против Москвы, учитывая, что президент России Владимир Путин якобы отверг идею о прекращении огня на Украине.

    18 марта Трамп и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине и пришли к соглашению о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. По данным Кремля, были затронуты и другие международные вопросы. Белый дом сообщил, что стороны договорились о начале технических переговоров по введению режима «прекращения огня на Черном море».

    Как передавал помощник президента РФ Юрий Ушаков, консультации экспертов России и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Главной темой обсуждения станет черноморская инициатива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России, отметив возможность достижения прекращения огня на Украине.

    Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

    Американский президент также объявил, что переговоры по прекращению огня на Украине идут в данный момент, и полное перемирие может быть достигнуто в ближайшее время.

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    21 марта 2025, 10:19 • Новости дня
    СК зафиксировал попытку совершить Киевом акт «ядерного терроризма»

    СК России: Киевский режим попытался совершить акт «ядерного терроризма» на Курской АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России выявил факт попытки Киева атаковать Курскую АЭС, что повлекло повреждение хранилища отработанного ядерного топлива, следует из сообщения СК России.

    СК России зафиксировал попытку ядерного терроризма со стороны Киева, направленную на АЭС в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале СК России.

    По данным ведомства, в результате атаки было повреждено хранилище отработанного ядерного топлива. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин в Курске.

    По словам представителей Следственного комитета, атака была инициирована киевским режимом и классифицируется как акт ядерного терроризма. Специалисты СК уже ведут работу по установлению лиц, причастных к этому преступлению. В данный момент продолжается сбор доказательств и анализ всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее в ночь на 11 марта в районе Курской АЭС были перехвачены шесть украинских ударных дронов.

    В связи с усложнением обстановки в регионе на Курской атомной электростанции и в городе Курчатове приняты дополнительные, исчерпывающие меры безопасности.

    В МИД заявили о попытках ВСУ атаковать Курскую и Смоленскую АЭС.

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    21 марта 2025, 15:39 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 69 тыс. человек
    Потери ВСУ в Курской области превысили 69 тыс. человек
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за все время боев на Курском направлении потеряла свыше 69 тыс. военнослужащих, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    ВСУ за весь период боевых действий в приграничной зоне Курской области потеряли более 69 тыс. 120 военнослужащих, 400 танков, 322 БМП, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская армия также потеряла 289 БТРов, 2,2 тыс. боевых бронированных машин, 568 артиллерийских орудий, 52 установки РСЗО, 26 установок ЗРК, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы и другую технику.

    За последние сутки группировка «Север» поразила ряд бригад ВСУ в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. Украинская сторона за сутки потеряла свыше 240 человек и танк. Трое украинских военнослужащих были взяты в плен.

    Напомним, за неделю российские войска освободили три поселка в Курской и Запорожской областях.

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    22 марта 2025, 01:25 • Новости дня
    При взрыве в многоэтажке Ростова пострадали два человека

    В Ростове беспилотник взорвался на 17 этаже дома, пострадали два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В многоэтажном доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв беспилотника, пострадали два человека; погибших нет, сообщает Юрий Слюсарь.

    Как сообщает ТАСС, в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49/1 в Ростове-на-Дону произошел взрыв беспилотника на уровне 17 этажа. В результате взрыва пострадали два человека, погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.

    Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что взрыв был вызван атакой беспилотника. Он также отметил, что силы ПВО продолжают отражать вражеские атаки в городах и районах Ростовской области.

    В Миллеровском и Шолоховском районах области беспилотники были уничтожены, что подчеркивает эффективность работы ПВО в регионе. Слюсарь призвал жителей сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской Полтаве и в городе Запорожье прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, охватившей девять областей Украины, а на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края удалось полностью потушить один из загоревшихся резервуаров.

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    21 марта 2025, 07:58 • Новости дня
    Жителя Курской области разорвало снарядом при обстреле ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Евгения Марченко из слободы Гончаровка Суджанского района Курской области сообщила о смерти соседа в результате обстрела ВСУ, который произошел, когда мужчина кормил кур.

    Эвакуированная жительница слободы поделилась подробностями гибели своего соседа из-за обстрела ВСУ, передает РИА «Новости».

    Она рассказала, что во время оккупации их населенного пункта украинскими боевиками погибло много мирных жителей, и ее знакомый с соседней улицы был убит в результате «прилета» снаряда.

    По словам Марченко, бомба застряла на крыше одного из домов, но не разорвалась, а когда украинские силы вошли в населенный пункт, все окна были выбиты.

    «Там такой ужас... нет ни одного целого дома, ни одной улицы. Людей много умерло, много поубивало людей», – сказала она.

    Евгения добавила, что ее сосед погиб, когда занимался домашними делами. Он пошел кормить кур, когда снаряд попал в его дом, и мужчину разорвало на части.

    По ее словам, жители постоянно находились в страхе из-за обстрелов, ночами скрывались в подвалах и ждали прихода российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    22 марта 2025, 10:24 • Новости дня
    ВСУ в Гуево столкнулись с нехваткой продовольствия

    ВСУ в Гуево Курской области испытывали проблемы с продовольствием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины в Гуево Курской области испытывают трудности с продовольствием, что вынуждает их периодически отправлять боевые группы на поиски припасов.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Гуево Курской области столкнулись с серьезными трудностями в обеспечении продовольствием, сообщает ТАСС. По данным российских силовых структур, дефицит продуктов питания вынуждает украинских военных предпринимать рискованные шаги для их восполнения.

    Один из представителей российских сил рассказал агентству, что украинские боевые группы периодически отправляются вглубь населенного пункта в поисках припасов, оставленных на брошенных позициях. Эти вылазки подвергаются огневому воздействию со стороны российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области. Украинские военные потеряли свыше 230 человек за сутки на Курском направлении.


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    Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине

    Индия и Китай серьезно нарастили закупку российской нефти во время украинского конфликта. Однако договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре дают надежду на мирное соглашение и возможную отмену санкций. Что будет с поставками нефти из России в Индию и Китай после того, как санкции снимут? Ведь в этом случае скидка на Urals уйдет в прошлое или значительно уменьшится. Подробности

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    Враги России и Трампа готовят удар из могилы

    Президент США Дональд Трамп показывает такую прыть, какой мало кто ждал: проехался по «глубинному государству» катком и поручил Илону Маску осушить «вашингтонское болото». Демократы – партия Джо Байдена – кажутся поверженными и униженными. Но в реальности у Трампа очень много проблем – при нем Америку побили даже по яйцам. Подробности

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    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

    Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности

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    Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху

    «Те же самые страны, которые были денацифицированы и демилитаризованы – Германия и Япония, возвращают и идею реваншизма, и возможность милитаризироваться». Такими словами эксперты объясняют беспрецедентное решение ФРГ изменить конституцию страны – ради борьбы с «русской угрозой». Возрождение германского милитаризма должно пугать далеко не только Россию. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка цветной революции. Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    • Новый конфликт Зеленского и Трампа

      Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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