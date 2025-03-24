Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным

Одесское подполье заявило о готовности выявлять дислокации французских военных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», пророссийское подполье в Одессе заявило о готовности противодействовать французским военным в случае их прибытия в город. Представитель движения «Stop Grave» отметил, что их сеть будет задействована для выявления мест дислокации солдат, если они будут направлены в Одессу. Он подчеркнул, что из-за слабой активности местного отделения СБУ, которое сосредоточено на малом криминале, их действия могут быть успешными.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien выразил намерение европейских стран направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Он заявил о планах отправить несколько тысяч военнослужащих в ключевые районы для реализации программ подготовки и демонстрации поддержки.

Представитель одесского подполья скептически отнесся к заявлениям Макрона, отметив, что изначально речь шла о 30 тыс. человек, затем число уменьшилось до 10 тыс. Он добавил, что такие заявления направлены на срыв мирных переговоров, и выразил соболезнования иностранным наемникам, которые могут прибыть в Одессу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о взрывах на тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Также поразили судно с британскими наемниками ВСУ в Одессе. Подполье также сообщило о ликвидации цеха по изготовлению масксетей для ВСУ в Одессе.