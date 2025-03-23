Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.10 комментариев
Ульянов сыронизировал над финансированием ЕС «независимых украинских СМИ»
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в том, что в ЕС понимают значение слова «независимый», собираясь финансировать «независимые украинские СМИ».
Ульянов указал, что ЕС намерен расширить финансирование «независимых украинских СМИ». Речь идет о 10 млн евро. «Интересно, а как в Евросоюзе понимают значение слова «независимый»?» – заявил он в Telegram.
Напомним, сообщалось, что девять из десяти украинских СМИ прямо зависят от иностранного финансирования, основным донором для них было Агентство США по международному развитию (USAID). На Украине из-за прекращения программ поддержки USAID под угрозой закрытия оказалось более половины всех СМИ, включая значительное количество региональных изданий.