USAID оказалось главным донором украинских СМИ

Tекст: Антон Антонов

«Несколько изданий уже объявили о приостановке своей деятельности и ищут альтернативные решения», – приводит текст RSF РИА «Новости».

Отмечается, что сокращение финансирования со стороны США может негативно повлиять на «независимость» и редакционную политику украинских СМИ.

Как передают «Репортеры без границ», СМИ активно ищут альтернативные источники финансирования. Эта проблема обострилась на фоне сокращения числа международных грантодателей и финансовой поддержки с 2024 года.

В RSF также выражают обеспокоенность в связи с решением властей США пересмотреть подходы к предоставлению международной помощи, что, по версии RSF, может погрузить глобальную журналистику в кризис.

USAID за 2023 год спонсировал СМИ и журналистов более чем в 30 странах, оказывая поддержку 6,2 тыс. журналистов, 707 негосударственным СМИ и 279 «организациям гражданского общества». Бюджет внешней помощи на 2025 год предусматривал выделение около 268 млн долларов на поддержку СМИ и «свободного распространения информации».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина с 2022 года стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства. В США приняли указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов. Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство по международному развитию США заморозило проекты на Украине по указанию правительства.