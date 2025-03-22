Назван срок принятия решения об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде-2026

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международная федерация хоккея (IIHF) предполагает, что решение по участию сборной России в Олимпийских играх 2026 года будет принято в апреле, передает ТАСС. Это подтвердил источник, близкий к федерации, указавший на срочность вопроса в связи с необходимостью планирования турнира как для команд, так и для болельщиков.

Источник сообщил, что у IIHF существуют два варианта проведения олимпийского турнира: с участием российской сборной и без.

Решение будет зависеть от позиции Международного олимпийского комитета, как отметил источник. IIHF надеется на ясность в этом вопросе уже в апреле, чтобы своевременно организовать все необходимые мероприятия для успешного проведения турнира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация хоккея объявила, что в начале февраля будет решено, смогут ли участвовать сборные России и Белоруссии в чемпионате мира 2026 года. Вячеслав Фетисов отреагировал на сообщения о том, что Россия якобы хочет сорвать Олимпиаду. В Международном олимпийском комитете оценили шансы сборной России по хоккею сыграть на Олимпиаде.