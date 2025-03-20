Компания МТС решила закрыть аналог YouTube и TikTok

Компания МТС решила прекратить работу видеохостинга Nuum

Tекст: Александра Юдина

Компания МТС решила закрыть свой видеохостинг Nuum. Платформа, запущенная в конце 2023 года, прекратит свое существование 1 июня, передает РБК.

До этой даты пользователи и блогеры смогут выгрузить весь необходимый контент. Представители компании отметили, что инфраструктура Nuum будет передана подразделению МТС AdTech для создания рекламной сети видеобаннеров.

Планируется, что технологии видеохостинга будут использоваться для продвижения товаров на маркетплейсах и платформах классифайдов в формате, аналогичном «сторис» и «рилзам».

МТС AdTech занимается продажей инвентаря онлайн-кинотеатра «Иви» и независимого инвентаря на Smart TV. Теперь подразделение получит доступ к собственной технологической базе для удовлетворения растущего спроса.

Несколько десятков разработчиков из команды Nuum будут переведены в медиабизнес МТС, где технологии стриминга будут интегрированы в онлайн-кинотеатр Kion.

Решение о закрытии Nuum связано с новой стратегией компании, направленной на повышение эффективности и фокус на проекты с быстрой окупаемостью.

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