В России за год открылись 90 международных клубов дружбы с участием 140 стран

В России открылось 90 международных клубов дружбы, объединяющих молодых людей из 140 стран. Эти клубы начали свою работу с 2024 года и уже провели 580 мероприятий, собравших около 30 тыс. участников. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил значимость таких клубов для развития федерального проекта «Россия в мире» и сохранения наследия Всемирного фестиваля молодежи, сообщается в Telegram-канале правительства России.

Международные клубы дружбы охватывают 89 субъектов России и федеральную территорию «Сириус». Их деятельность направлена на укрепление международного сотрудничества по пяти направлениям: медиа, предпринимательство, гражданская активность, региональная специфика и создание молодежных сообществ.

«Такие результаты показывают, что молодые люди из самых разных стран хотят развивать совместные проекты с ребятами из России», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что клубы начали формироваться с августа прошлого года. За это время к ним присоединились 17 тыс. россиян и более 12 тыс. иностранных молодых людей. Гуров добавил, что, несмотря на все сложности, молодежь стремится к налаживанию международных контактов ради справедливого будущего.

Финальные открытия клубов состоялись в Курской и Брянской областях. Согласно поручениям президента Владимира Путина, международные клубы дружбы являются продолжением программы «Культурное шефство», в ходе которой за иностранными делегациями на Всемирном фестивале молодежи были закреплены курирующие регионы России.