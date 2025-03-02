В Госдуме назвали проблему квадроберов более не актуальной

Майданов заявил об отсутствии необходимости в законе о контроле квадробинга

Tекст: Дарья Григоренко

Майданов подчеркнул отсутствие необходимости в разработке законопроекта о контроле за квадробингом. Он отметил, что у Государственной думы есть более важные и серьезные задачи, чем обсуждение этой темы, передает ТАСС.

Он также добавил, что квадробинг уже не воспринимается как образ жизни для детей, и игры должны оставаться на своих местах. Он подчеркнул, что переодевания и маски – это лишь часть новогодних развлечений. «Родители, которые понимают, что это игра и завершили ее, молодцы. Но если они позволяют детям продолжать воспринимать это как образ жизни, то это проблема», – заявил депутат.

По мнению Майданова, большинство разумных людей уже выразили свое мнение о квадробинге, и тема была очищена от лишних обсуждений. Он считает, что возвращаться к этой теме не имеет смысла.

В октябре Майданов сообщал, что в Госдуме готовят законопроект о контроле над квадробингом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Русской православной церкви высказал мнение, что квадробинг не считается детской игрой, а воспринимается как опасная субкультура, оказывающая негативное влияние на детей. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что квадробинг, популярный среди молодежи, связан с нехваткой родительской заботы и внимания к детям.