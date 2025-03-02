Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.11 комментариев
В ДНР впервые за неделю сутки прошли без жертв от обстрелов Украины
В ДНР впервые за неделю сутки прошли без жертв среди гражданских при обстрелах Украины
Впервые за неделю в Донецкой Народной Республике сутки прошли без жертв среди гражданского населения, несмотря на шесть обстрелов со стороны украинской армии и повреждения двух объектов инфраструктуры.
По данным, предоставленным ТАСС, украинская армия обстреляла Донецкую Народную Республику шесть раз за последние 24 часа. Впервые за неделю обошлось без жертв среди гражданского населения. Управление администрации главы и правительства региона по документированию военных преступлений Украины подтвердило, что в результате обстрелов сведения о жертвах не поступали.
Помимо этого, два объекта гражданской инфраструктуры были повреждены в результате атак. Всего за сутки украинская сторона выпустила по территории республики 15 различных боеприпасов.
Последний раз, когда в результате обстрелов не фиксировалось жертв среди гражданских лиц, был 22 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки произвели 20 обстрелов по территории ДНР, в результате которых пострадали два мирных жителя, включая подростка.
ВСУ за минувшие сутки обстреляли населенные пункты ДНР 29 раз, ранив мирного жителя и повредив пять объектов гражданской инфраструктуры.
В результате обстрела Вооруженными силами Украины центра Макеевки погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.