В ДНР впервые за неделю сутки прошли без жертв среди гражданских при обстрелах Украины

Tекст: Денис Тельманов

По данным, предоставленным ТАСС, украинская армия обстреляла Донецкую Народную Республику шесть раз за последние 24 часа. Впервые за неделю обошлось без жертв среди гражданского населения. Управление администрации главы и правительства региона по документированию военных преступлений Украины подтвердило, что в результате обстрелов сведения о жертвах не поступали.

Помимо этого, два объекта гражданской инфраструктуры были повреждены в результате атак. Всего за сутки украинская сторона выпустила по территории республики 15 различных боеприпасов.

Последний раз, когда в результате обстрелов не фиксировалось жертв среди гражданских лиц, был 22 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки произвели 20 обстрелов по территории ДНР, в результате которых пострадали два мирных жителя, включая подростка.

ВСУ за минувшие сутки обстреляли населенные пункты ДНР 29 раз, ранив мирного жителя и повредив пять объектов гражданской инфраструктуры.

В результате обстрела Вооруженными силами Украины центра Макеевки погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.