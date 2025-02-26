ВСУ 29 раз атаковали ДНР за сутки, ранив мирного жителя

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, подразделения Вооруженных сил Украины за последние сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Все атаки произошли на горловском направлении. В результате обстрелов был ранен один мирный житель.



В управлении администрации главы и правительства ДНР отметили, что в ходе атак противник выпустил 92 различных боеприпаса. Под обстрел попали пять объектов гражданской инфраструктуры, что привело к их повреждениям. Власти ДНР продолжают документировать военные преступления Украины и считают, что такие действия приводят к гибели и ранениям мирных граждан.

Донецкая Народная Республика регулярно подвергается обстрелам, и это вызывает обеспокоенность среди местных жителей, которые вынуждены жить в ожидании новых атак. Власти ДНР настоятельно призывают международное сообщество обратить внимание на эту проблему и принять меры для ее урегулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате артобстрела Горловки, осуществленного украинскими войсками, получили ранения два мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько. В ходе атаки украинского дрона на село Репяховка в Белгородской области пострадал работник сельхозпредприятия, получивший баротравму, его госпитализировали в Белгородскую больницу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Вооруженные силы Украины обстреляли школу в селе Крупец Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.