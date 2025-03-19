  • Новость часаМинобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа
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    Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа загоняет Европу и Украину в угол
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    Путин озвучил переговорную позицию России по новым территориям
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    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    11 комментариев
    19 марта 2025, 12:35 • Новости дня

    США приостановили борьбу с «российскими диверсиями»

    США приостановили борьбу с «российскими диверсиями»
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский совет нацбезопасности и семь агентств поставили на паузу работу по противодействию «российским кибератакам» и «дезинформации», чтобы снизить напряжение в отношениях с Москвой, сообщили источники Reuters.

    Приостановка началась после прихода нынешней американской администрации, США прекратили регулярные встречи и совместные проекты с европейскими партнерами, заявили собеседники Reuters.

    В числе остановленных инициатив – программы по противодействию дезинформации и кибератакам, которые ранее велись в сотрудничестве с ФБР, министерством внутренней безопасности и Госдепартаментом.

    Администрация предыдущего президента США Джо Байдена ранее координировала усилия по противодействию «российским операциям» в Европе. В них входили совместные планы по борьбе с «саботажем» и более тесное сотрудничество правоохранительных органов европейских стран.

    В ЦРУ, ФБР и Госдепартаменте не стали комментировать ситуацию.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что свертывание американской программы по борьбе с «российской угрозой» закономерно, поскольку подтверждения «саботажа и диверсий» со стороны России найдено не было.


    18 марта 2025, 20:30 • Новости дня
    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, сообщили в Кремле.

    Кроме того, оба лидера выразили поддержку нормализации двусторонних отношений, подчеркивая необходимость совместной ответственности за мировую стабильность, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Президенты договорились продолжать поддерживать контакт по всем обсуждаемым вопросам.

    «Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире», – говорится в сообщении.

    В рамках разговора Путин подчеркнул, что Россия готова к совместной проработке путей урегулирования украинского конфликта, стремящегося к устойчивому характеру. Это урегулирование должно учитывать устранение первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности. Он также высказал готовность к продолжению усилий по мирному разрешению конфликта на Украине.

    «Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США», – сообщил Кремль.

    В ответ на инициативу президента США о 30-дневном перемирии, российский лидер обозначил необходимость обеспечения контролируемого прекращения огня по всей линии соприкосновения и остановки мобилизации на Украине. Также выражены опасения по поводу недоговороспособности киевского режима и его склонности к нарушению договоренностей.

    Путин обратил внимание на преступления против гражданского населения Курской области украинскими боевиками и отметил, что для предотвращения эскалации необходимо прекратить иностранную военную помощь Украине. Он подтвердил готовность России обеспечить гуманное обращение с украинскими военными, сдающимися в плен.

    Путин поддержал предложение Дональда Трампа о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и дал команду российским военным. Также он конструктивно отреагировал на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море и предложил начать переговоры для обсуждения деталей.

    Помимо этого, лидеры обсудили широкий спектр направлений для потенциального сотрудничества, включая экономику и энергетику: «Рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике». Также планируется создание экспертных групп для детального изучения вопросов украинского урегулирования, которые помогут выработать совместные подходы к решению конфликта.

    Также президенты уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Они договорились предпринимать совместные усилия для стабилизации напряженной обстановки в этих регионах.

    Помимо этого, стороны подчеркнули необходимость налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности, что поможет улучшить атмосферу в российско-американских отношениях. «Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта», – отметили в Кремле.

    Трамп одобрил инициативу Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Коментарии (26)
    18 марта 2025, 13:47 • Новости дня
    Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа
    Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп намерены начать телефонные переговоры с 16:00 до 18:00 мск, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это действительно будет с 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение <...> В Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что длительность беседы зависит от самих политиков, они будут разговаривать столько, сколько посчитают нужным.

    Президенты обсудят нормализацию отношений России и США и украинское урегулирование.

    После беседы Кремль расскажет о ее итогах, но выступления Путина не ожидается, заключил Песков.

    Напомним, на 18 марта запланирован телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

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    18 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп оценил разговор с Путиным

    Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине «теперь идет в полную силу»

    Трамп оценил разговор с Путиным
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу», заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент США заявил в соцсети Truth Social, что разговор был «очень хорошим и продуктивным». Удалось договориться «о немедленном прекращении огня по всем объектам энергетики». Достигнуто «понимание» того, что будет вестись работа «над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением» конфликта на Украине. Трамп заявил, что конфликт не произошел бы, находись он у власти в США.

    Кроме того, обсуждались многие элементы мирного соглашения. По словам главы американского государства, и Путин, и руководитель киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта. «Теперь этот процесс идет в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!» – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин проинформировал американского президента о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны. Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Путин подтвердил, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

    Коментарии (8)
    18 марта 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней

    Путин поддержал идею Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней

    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней.

    В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал предложение и дал соответствующее распоряжение российским военным, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    При этом российский президент отметил ряд существенных моментов, касающихся недоговороспособности Киева, добавили в Кремле. В телефонной беседе Путин подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине ключевым условием является полное прекращение военной помощи Киеву.

    В контексте предложения о 30-дневном перемирии российский лидер указал на необходимость обеспечения действенного контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине. Также он уделил внимание перевооружению украинских вооруженных сил.

    Кроме того, Путин призвал Трампа обратить внимание на варварские преступления украинских боевиков против мирных жителей в Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Ранее Кремль обнародовал детали разговора Путина и Трампа.

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    18 марта 2025, 14:29 • Новости дня
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин требует прекратить поставки оружия на Украину в рамках предложенного Дональдом Трампом перемирия, пишет Bloomberg.

    Это условие является необходимым для подписания соглашения о прекращении огня, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника и три источника в Москве, знакомые с позицией России.

    Источники в Москве уточняют, что Россия настаивает на полном прекращении поставок оружия на Украину, но минимальная цель Кремля заключается в том, чтобы прекратить американскую военную помощь, пишет агентство.

    Европейский чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Европа крайне неохотно соглашается с требованием России, говорится в материале. По его словам, блокировка поставок оружия может привести к тому, что Россия сможет перевооружиться во время перемирия, в то время как Украина будет лишена такой возможности.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп намерены начать телефонные переговоры с 16:00 до 18:00 мск.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора лидеров.

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    18 марта 2025, 20:02 • Новости дня
    CNN: Телефонный разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо
    CNN: Телефонный разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел очень хорошо, сообщил телеканал CNN.

    Как сообщил CNN, об этом заявил российский источник, знакомый с содержанием общения лидеров двух стран, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.

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    18 марта 2025, 19:38 • Новости дня
    Песков сообщил об окончании переговоров Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    В Белом доме сообщили, что переговоры продлились более полутора часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Ранее помощник главы Белого дома Дэн Скавино заявил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался в 17.00 мск и проходит успешно.

    Песков сообщал, что лидеры проведут предстоящий разговор по взаимной договоренности, он не является попыткой создать «новую Ялту».

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    18 марта 2025, 21:15 • Новости дня
    Трамп поддержал идею Путина о матчах НХЛ и КХЛ

    Трамп одобрил предложение Путина о хоккейных матчах между НХЛ и КХЛ

    Трамп поддержал идею Путина о матчах НХЛ и КХЛ
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    В пресс-службе Кремля отметили, что американский президент положительно воспринял инициативу, предложенную Путиным, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.

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    19 марта 2025, 08:08 • Новости дня
    Уиткофф: Россия и США проработают детали перемирия на Украине в Джидде
    Уиткофф: Россия и США проработают детали перемирия на Украине в Джидде
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде (Саудовская Аравия), рассказал каналу Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Уиткофф заявил, что проработка деталей прекращения огня на Украине начнется в воскресенье в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп подчеркнул необходимость достижения прочного и долговечного мира. Россия поддержала этот подход, добавил он.

    По словам спецпосланника, достигнутая договоренность по прекращению огня охватывает удары не только по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. МИД России заявил, что Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

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    18 марта 2025, 23:58 • Новости дня
    Захарова в ответ на слова «мяч на стороне Москвы» отметила, что «это была шайба»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о заявлениях западных политиков про то, что «мяч» в переговорах по Украине находится «на стороне Москвы», и отметила, что «это была хоккейная шайба».

    «Евросоюз талдычил про то, что «мяч на стороне Москвы». Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», – заявила Захарова в Telegram.

    Напомним, после переговоров Украины и США в Джидде госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «теперь мяч на стороне России». Позднее внимание СМИ и соцсетей привлекло то, что за ним фразу про мяч в похожих вариантах повторил целый ряд европейских лидеров.

    В частности, о «мяче на стороне России» заявили президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает ТАСС.

    Во вторник в ходе телефонного разговора лидеров России и США, президент США Дональд Трамп одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

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    18 марта 2025, 20:45 • Новости дня
    Путин указал Трампу на риски из-за недоговороспособности Киева

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был посвящен ситуации на Украине, включая обсуждение рисков, связанных с недоговороспособностью Киева, сообщила пресс-служба Кремля.

    Пресс-служба Кремля подчеркнула, что лидеры продолжили откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Во время беседы президент России также обратил внимание Трампа на существенные риски, обусловленные недоговороспособностью Киева. Пресс-служба Кремля отметила, что киевский режим неоднократно саботировал достигнутые договоренности, что создает дополнительные сложности в урегулировании конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился около двух часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.


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    18 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Белый дом заявил, что разговор Путина и Трампа продолжается уже более часа

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник главы Белого дома Дэн Скавино заявил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался в 17.00 мск и проходит успешно.

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом начался в 17.00 по московскому времени и, по словам представителей Белого дома, проходит успешно, передает РИА «Новости». Скавино сообщил, что Трамп находится в Овальном кабинете, где и общается с Путиным.

    Скавино отметил, что разговор между лидерами начался в 10.00 утра по восточному времени США. Он подчеркнул, что общение по телефону проходит хорошо и в данный момент продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с замороженными линиями фронта на время перемирия, но уступка дополнительной территории станет красной чертой для Киева. Россия намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

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    19 марта 2025, 10:06 • Новости дня
    Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием

    Bloomberg: Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием

    Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием
    @ Ukraine Military TV/EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Британия и ЕС ведут переговоры о срочном увеличении поставок оружия Украине накануне возможного полного прекращения огня, стремясь укрепить ее позиции перед будущими переговорами о мире.

    Британия и Европейский союз обсуждают возможность ускорения поставок оружия Украине перед возможным полным прекращением огня, передает Bloomberg.

    Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми заявил, что это обсуждалось на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам, а также на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Канаде.

    Лэмми подчеркнул важность укрепления Украины в военном и экономическом плане, отметив, что мир может быть достигнут только через силу.

    В свете новых договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа глава МИД Британии призвал Москву к безусловному прекращению огня.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней.

    Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

    Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде.

    Коментарии (2)
    19 марта 2025, 04:12 • Новости дня
    МИД заявил о попытках США деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом

    Захарова заявила о попытках США восстановить дипломатические контакты с Россией и деэскалировать ситуацию вокруг Украины

    МИД заявил о попытках США деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру подчеркнула, что фиксируется определенный прогресс в двусторонних отношениях, а также попытки США активизировать и буквально «воссоздать из руин» контакты, разрушенные предыдущей американской администрацией.

    «Мы видим желание и попытки каким то образом деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Захарова добавила, что Россия активно участвует в этих попытках. Однако, по ее словам, Москва исходит из конкретных действий и не полагается исключительно на слова.

    Отвечая на вопрос о том, планируется ли пригласить представителей США на парад 9 мая в Москве, Захарова отметила, что «это компетенция администрации президента». Она рассказала, что приглашения только «готовятся», ведется «работа над списком приглашенных».

    Видео интервью опубликовано в Telegram-канале Риттера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Вашингтон назвал состоявшийся разговор замечательным и заявил, что процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу».

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    19 марта 2025, 11:31 • Новости дня
    Глава ЕП призвала принять Украину и Молдавию в ЕС на фоне споров с США
    Глава ЕП призвала принять Украину и Молдавию в ЕС на фоне споров с США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Европарламента Роберта Метсола на фоне обострившихся разногласий с США предложила ЕС расширить пространство, включив в его состав Украину, Молдавию и Западные Балканы, сообщает Euractiv.

    По данным издания, Метсола призвала ЕС расширить свои границы на фоне напряженной ситуации в отношениях с США, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что снижение роли США на мировой арене предоставляет ЕС уникальную возможность для расширения. В частности, Метсола выделила значимость присоединения Украины, Молдавии и Западных Балкан.

    Призыв Метсолы прозвучал на фоне расхождений между ЕС и США по вопросам торговой политики и глобальной безопасности. Эти разногласия могут стать стимулом для ускорения процесса расширения Евросоюза.

    Тем временем, как отмечает издание Politico, государства Северной Европы и Балтии считают необходимым ускорить процесс вступления Украины в ЕС. Их инициатива связана с текущими разногласиями между Евросоюзом и Венгрией, которые усложняют формирование единого подхода к этому вопросу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Европа планирует ослабить США.

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    Как найти лучшего подводника Великой Отечественной

    19 марта в России отмечается День моряка-подводника – и одним из самых распространенных споров в этот праздник является дискуссия о том, кого можно назвать лучшим асом подводной войны во время Великой Отечественной. Подводника № 1 выбирали в своих рядах и другие стороны Второй мировой войны. Почему ни немецкие, ни американские критерии подобного выбора для советских подводников категорически не подходят? Подробности

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    Макрон нацеливает на Россию гиперзвуковые ракеты

    Гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и самолеты нового поколения – именно таким способом Франция уже через десять лет намеревается «сдерживать» Россию, чтобы «избежать войны». Соответствующие заявления сделал французский лидер Эммануэль Макрон, объявив о возрождении одной из знаменитых военных баз на востоке страны. Де-факто Франция возвращается к концепциям времен холодной войны. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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