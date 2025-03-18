Начался шестой сезон акции «Сад памяти» в России и за рубежом

В этом году мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы. Первые высадки прошли в Крыму, Севастополе, ЛНР и других регионах России, а также в Индии, Египте и на Кипре. Акция стала частью празднования годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Президент России Владимир Путин направил участникам акции поздравительную телеграмму, он подчеркнул важность этого мероприятия для воспитания уважения к историческим событиям и памяти о героях. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил значимость проведения акции в знаковых местах, таких как Сапун Гора, где были высажены 80 кедров в честь героев Великой Отечественной войны.

В Крыму мероприятие прошло возле стелы «Мы помним» в поселке Первомайское, где высадили сад из кленов и кустарников. В Херсонской области акция состоялась у мемориала в Геническе, где были высажены ясени в память о жертвах массовых убийств граждан в сороковые годы. Народный артист России Сергей Гармаш выразил восхищение присутствием молодежи на высадке.

В ЛНР высадили около 10 тыс. молодых сосен в память о событиях Великой Отечественной войны и погибших бойцах СВО. За рубежом акция прошла в индийском Чандигархе и на Кипре, где были высажены деревья на территории мемориалов.

В прошлом году акция «Сад памяти» объединила более 100 тыс. участников по всему миру. Ежегодно акция проводится в честь победы в Великой Отечественной войне, она направлена на сохранение исторической памяти и объединение людей по всему миру.