После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».50 комментариев
Движение поездов в Амурской области полностью восстановили
Движение поездов на участке Чалганы – Ушумун восстановлено после схода вагонов
РЖД завершили восстановительные работы на Забайкальской железной дороге в Амурской области, что позволило открыть движение поездов на участке Чалганы – Ушумун после недавнего схода вагонов грузового поезда.
Движение поездов на участке Чалганы – Ушумун в Амурской области полностью восстановлено, передает ТАСС. В РЖД сообщили, что восстановительные работы после недавнего схода вагонов грузового поезда на этом участке были завершены 16 марта в 07:52 по московскому времени.
После завершения работ движение по обоим путям перегона Чалганы – Ушумун было открыто. Сейчас РЖД работает над восстановлением графика движения поездов по этому направлению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на участке железной дороги в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда, что привело к приостановке движения. В результате инцидента травмировался машинист.