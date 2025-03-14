После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».7 комментариев
Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав России в ближайшее время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вхождение Белоруссии в состав России в ближайшем будущем не планируется, подчеркнув, что попытки форсировать этот процесс могут подорвать достигнутые успехи в отношениях между странами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вхождение Белоруссии в состав России не произойдет в ближайшее время, передает ТАСС. Он отметил, что данный вопрос является предметом обсуждений, однако подчеркнул, что форсирование интеграционных процессов может негативно сказаться на достигнутых результатах в отношениях двух стран.
Выступая в Совете Федерации, Лукашенко сказал: « Это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем ломиться в эту дверь, мы погубим все, что мы сделали».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности отношений с Россией и поблагодарил российские регионы за поддержку в сложные времена. Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса.