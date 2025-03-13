  • Новость часаПутин: ВСУ могут использовать 30-дневное перемирие для перевооружения и мобилизации
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    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    8 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    4 комментария
    13 марта 2025, 21:11 • Новости дня

    Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 200% на вино и шампанское

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейскому союзу грозят пошлины в 200% на вино, шампанское и другой алкоголь в США, если ЕС не отменит пошлины на виски, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «(ЕС) только что ввел отвратительный 50%-ный тариф на виски. Если эта пошлина не будет немедленно отменена, США вскоре введут тариф в 200% на все вина, шампанское и алкогольные продукты, поставляемые из Франции и других стран-членов ЕС», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Он добавил, что это поможет винному и шампанскому бизнесу в Соединенных Штатах.

    До этого в Еврокомиссии заявили о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС.

    12 марта 2025, 10:00 • Новости дня
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», обвинив ее в мобилизации Европы на ремилитаризацию.

    Лавров назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», которая, по его мнению, мобилизует Европу к ремилитаризации, передает ТАСС.

    Министр Лавров считает, что ситуация изменилась после того, как украинский режим включил членство в НАТО в конституцию.

    По его словам, изначально Европейский союз был экономическим объединением, но сейчас он полностью утратил эту характеристику.

    Министр отметил, что на ремилитаризацию Европы выделяются «невероятные деньги». Лавров предположил, что это может быть уловкой, чтобы отвлечь население от сотен миллиардов евро, потраченных без надлежащего аудита во время борьбы с пандемией COVID-19 и оказания помощи Украине.

    Глава МИД России также подчеркнул, что эти расходы сейчас активно обсуждаются. Он также напомнил, что Украина заявила о НАТО и ЕС как о своем будущем. При этом, по его словам, Украина сохранила гарантии национальных меньшинств, включив членство в НАТО в конституцию.

    Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

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    12 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место

    Белый дом заявил, что Трамп поставил Зеленского на место

    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт.

    По словам Ливитт, в Вашингтоне было много скептиков, но Трамп является «мастером заключения сделок» и «верховным переговорщиком», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев и приостановили поставки всех видов военной помощи Украине. На днях спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Зеленский извинился за хамство. Украина на переговорах в Джидде выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    12 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Нидерландский парламент проголосовал против плана перевооружения Европы
    Нидерландский парламент проголосовал против плана перевооружения Европы
    @ Dominika Zarzycka/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть парламентариев Нидерландов отдала свои голоса против участия государства в предложении Еврокомиссии по перевооружению Европы, сообщают СМИ.

    Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов с небольшим перевесом (73 голоса против 71) проголосовала против участия страны в перевооружении ЕС, передает «Прайм» со ссылкой на газету Volkskrant.

    Против высказались три входящие в правящую коалицию партии, это «Партия свободы» (PVV), «Фермерско-гражданское движение» (BBB), «Новый общественный договор» (NSC).

    За участие в плане перевооружения выступила лишь «Народная партия за свободу и демократию» (VVD).

    По данным издания, премьеру страны Дику Схофу, ранее согласившемуся на план перевооружения, придется непросто из-за такого решения парламентариев.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС нужно мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации. До этого она объявляла о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

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    11 марта 2025, 19:10 • Новости дня
    На выборах в Гренландии основные партии выступили за отделение от Дании

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки открылись в Гренландии, где население должно выбрать 31 депутата парламента, а выборы продлятся до 20:00 местного времени. Основные партии выступают за отделение острова от Дании, но при этом не поддерживают присоединение Гренландии к США.

    Избирательные участки в Гренландии открылись, и голосование продлится до 20:00 местного времени, передает ТАСС. Жителям предстоит избрать 31 депутата парламента (Inatsisartut), а результаты станут известны на следующий день.

    Члены парламента избираются сроком на четыре года, и партии могут представлять до 62 кандидатов. На выборах отсутствует формальный порог, но для получения мандата требуется набрать около 3% голосов. В 2025 году на выборах имеют право голосовать 40 482 человека, соответственно, до 2024 года население острова составляло 56 700 человек.

    В 2021 году явка составила 65,9%, что ниже рекордного показателя 1999 года – 76%. Для большинства в парламенте необходимо завоевать минимум 16 мест. Нынешний премьер Мюте Эгеде из Inuit Ataqatigiit заявил, что после выборов рассматривает создание широкой коалиции.

    Тема независимости острова активно обсуждается, однако только шесть процентов населения поддерживают вхождение в состав США. Все основные четыре партии выступают за независимость, что стало одной из ключевых тем кампании, поскольку большинство гренландцев поддерживает идею отделения от Дании, но пока не решено, когда и как это может произойти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены приобрести Гренландию, считая ее стратегически важной для национальной и международной безопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен действовать по этому вопросу, несмотря на возможные преграды.

    В социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что США готовы вложить миллиарды долларов в развитие Гренландии, предложив ей присоединиться к Соединенным Штатам. Спикер МИД Мария Захарова выразила сомнение в обеспечении безопасности Гренландии после заявления Дании о готовности отправить войска на Украину.

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    12 марта 2025, 13:16 • Новости дня
    Политолог: 30-дневное перемирие станет для Украины попыткой перегруппироваться

    Политолог Ткаченко: У России нет иллюзий относительно инициативы США о прекращении огня на Украине

    Политолог: 30-дневное перемирие станет для Украины попыткой перегруппироваться
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    После встречи делегаций США и Украины в Джидде риторика Владимира Зеленского кардинально изменилась: теперь он согласен на прекращение огня без гарантий для Украины со стороны Вашингтона. Таким образом, ключевым итогом переговоров в Саудовской Аравии стала фактическая капитуляция украинского руководства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Итоги переговоров в Джидде довольно противоречивы», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он обратил внимание, что делегации, как говорят участники встречи, не обсуждали выборы на Украине. Тем не менее, как полагает собеседник, этот вопрос присутствует в повестке дня американской дипломатии, в том числе в посольстве США в Киеве.

    «Администрация Дональда Трампа заинтересована в том, чтобы понять перспективы дальнейшего политического развития республики. Надо полагать, что зондирование относительно того, что будет с Владимиром Зеленским, идет на уровне лидеров украинских политических партий и бизнеса», – пояснил политолог.

    Кроме того, США на встрече в Джидде проигнорировали требование Киева о гарантиях безопасности. «Такое обещание фактически столкнуло бы Соединенные Штаты с Россией. Трамп явно не собирается воевать на Украине», – иронично рассуждает аналитик. На этом фоне примечательны изменения в риторике Зеленского.

    Ткаченко напомнил, что еще в конце декабря 2024 года киевские власти отвергали идеи о перемирии, а в январе 2025 года сравнивали прекращение огня с капитуляцией. Более того, накануне переговоров в Джидде Украина продолжала выдвигать требования о прекращении огня только в воздухе и на воде. А для подкрепления этих требований была проведена самая массированная с начала СВО атака беспилотниками на Россию.

    Однако по итогам встречи с американской делегацией офис Зеленского заявляет о согласии ввести режим прекращения огня на 30 дней. По мнению политолога, это можно расценивать как фактическую капитуляцию украинского руководства и признание им неспособности победить Россию.

    «ВСУ терпят поражение в Курской области и под Суджей, а также на других участках фронта. В таких условиях решение Киева поступиться прежними обещаниями и согласиться на инициативу Вашингтона выглядит логичным. Необходимо осознавать, что 30-дневное перемирие станет для противника попыткой перегруппироваться», – пояснил Ткаченко.

    «При этом Киев окончательно предложил Соединенным Штатам взять на аутсорсинг украинскую внешнюю политику. У офиса Зеленского нет возможностей отстаивать какие-то свои позиции в разговоре с Москвой. Они лишены ресурсов и экономических, и демографических, поэтому судорожно хватаются за всех, кто может им помочь», – считает эксперт.

    «Я думаю, что после перепалки в Белом доме европейские лидеры объяснили Зеленскому, что они могут поддержать его словами, но не реальными действиями и ресурсами», – полагает собеседник. Он уточнил: «встать на колени перед США» – едва ли не единственная возможность украинских властей продлить свое существование.

    Вместе с тем, уже звучат заявления о том, что по вопросу перемирия «мяч на стороне России», заметил спикер. По его мнению, это необходимо, чтобы представить офис Зеленского «жертвой», несмотря на то что все это время против переговоров выступал именно Киев.

    Между тем, у российской стороны нет иллюзий относительно инициативы Вашингтона, продолжил политолог. «Итоги встречи делегаций США и Украины в Джидде – лишь один шаг в диалоге. Позиция Белого дома по режиму прекращения огня может быть не окончательной. Штаты стараются быть посредниками. Поэтому представители администрации Трампа теперь встретятся с российскими представителями, чтобы услышать нашу точку зрения. Мы, вероятно, выступим с контрпредложением», – заключил Ткаченко.

    Напомним, во вторник в Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций. Она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь «дело за Россией», предложение о перемирие передадут Москве по нескольким каналам. «Мы надеемся, что Россия согласится», – сказал он. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в ближайшие дни встретится с российским коллегой.

    Вашингтон и Киев также договорились, что Штаты отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине. «Как результат положительных шагов вперед президент решил снять паузу на предоставление оборонной помощи Украине. Решение вступает в силу незамедлительно», – сказал Уолтц.

    Кроме того, Украина и США договорились «как можно быстрее» заключить соглашение об украинских полезных ископаемых, чтобы «укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», резюмировал глава офиса Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об итогах встречи делегаций США и Украины в Джидде.

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    11 марта 2025, 19:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил разрушить автопром Канады
    Трамп пригрозил разрушить автопром Канады
    @ REUTERS/Rebecca Cook

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При отказе канадских властей отменять импортные сборы против США канадская автомобильная промышленность будет разрушена, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Если Канада не отменит и другие вопиющие, действующие в течение длительного времени пошлины, то 2 апреля я существенно повышу тарифы на автомобили, ввозимые в США, что, по сути, навсегда остановит автомобильное производство в Канаде», – заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти автомобили можно производить на американской территории.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. В частности, в январе 1965 года был подписан канадско-американский договор, отменявший пошлины на торговлю автотранспортом и комплектующими. В результате уже в 1968 году в Америке продавалось 60% собранных в Канаде автомобилей. Но узлы и комплектующие для производимых в Канаде автомобилей продолжали ввозиться из США, то есть рост экспорта автомобилей США не ликвидировал дефицит в торговле автокомпонентами.

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    12 марта 2025, 01:23 • Новости дня
    Еврокомиссия призвала Европу «готовиться к войнам»

    Комиссар ЕК Кубилюс призвал страны Европы «готовиться к войнам»

    Еврокомиссия призвала Европу «готовиться к войнам»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия считает, что европейские страны должны «готовиться к войнам» якобы для «предотвращения войны», заявил на сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс.

    «Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну», – приводит слова еврокомиссара ТАСС.

    По версии Кубилюса, Россия в течение пяти лет или менее может быть «готова воевать с НАТО». Он считает, что Россия видит всю Европу целью своей агрессии, а европейские страны являются «прифронтовыми государствами».

    Еврокомиссар призвал к усиленной поддержке Украины, считая, что мир можно достичь только через демонстрацию силы со стороны «сильной Европы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кубилюс сообщил о значительных провалах в обороне ЕС и подчеркнул нехватку тысяч единиц военной техники и вооружений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

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    12 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Консультант Джорджеску решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты Румынии

    Антон Писароглу выдвинул свою кандидатуру в президенты Румынии после недопуска Джорджеску к выборам

    Консультант Джорджеску решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты Румынии
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Конституционный суд Румынии окончательно отказал Джорджеску в участии в президентских выборах, что побудило Антона Писароглу, консультанта Джорджеску, объявить о своем выдвижении на пост президента, собрав более 100 тыс. подписей.

    Конституционный суд Румынии во вторник подтвердил недопуск Кэлина Джорджеску к президентским выборам, отклонив все его жалобы. Об этом сообщает Digi24. Джорджеску охарактеризовал это решение как «удар по демократии», призывая своих сторонников сохранять верность идеалам свободы.

    После этого Антон Писароглу, консультант Джорджеску, объявил о своем намерении участвовать в выборах. В своем заявлении он подчеркнул, что не является заменой Джорджеску, поскольку считает его «незаменимым». Писароглу заявил, что его главная цель – провести свободные выборы под международным контролем, с привлечением наблюдателей и поддержкой стратегических партнеров.

    Писароглу уже собрал более 100 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры. Он также отметил, что его выдвижение ориентировано на восстановление доверия к демократии в Румынии и улучшение международного имиджа страны.

    Напомним, что 24 ноября 2024 года в Румынии прошли президентские выборы, где лидером первого тура стал независимый кандидат Джорджеску с 22,94% голосов, однако впоследствии Конституционный суд аннулировал их результаты из-за выявленных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, что вызвало реакцию самого Джорджеску, который назвал это решение ударом по демократии и предупредил о его последствиях для мирового сообщества. Илон Маск выразил недовольство данным решением, назвав его «безумием».

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    13 марта 2025, 11:11 • Новости дня
    Politico: Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине

    Politico: Франция и Британия возглавят планирование гарантий безопасности для Украины

    Politico: Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что под руководством Франции и Британии пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины на следующей неделе, сообщило издание Politico.

    На следующей неделе пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины под руководством Франции и Британии. Однако, министр обороны Франции Себастьян Лекорню не уточнил, какие именно страны будут участвовать и какие конкретные гарантии безопасности будут обсуждаться, пишет Politico.

    Лекорню отметил, что первая гарантия безопасности для Украины заключается в укреплении украинской армии: ее обучение, формат, потенциал и оснащение. Он отверг требования России о демилитаризации Украины, заявив, что есть широкий консенсус по этому вопросу. Среди тем, которые требуют срочного рассмотрения, он выделил безопасность в Черном море и безопасность ядерных объектов.

    По его словам, в ближайшее время запланировано множество встреч. В субботу премьер-министр Британии Кир Стармер проведет саммит лидеров, а министр обороны Германии Борис Писториус и заместитель министра обороны Великобритании Джон Хили проведут встречу контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. В ближайшие месяцы министры стран ЕС вновь соберутся в Италии и Британии.

    Ранее Лекорню выразил несогласие с демилитаризацией Украины, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение о возможных способах обеспечения безопасности Украины после перемирия без участия европейских вооруженных сил.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    12 марта 2025, 14:52 • Новости дня
    В Британии предсказали разочарование Трампа результатами выборов в Гренландии

    The Times: Выборы в Гренландии разочаруют Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оппозиционная партия Demokraatit одержала неожиданную победу на выборах в Гренландии, что может разочаровать президента США Дональда Трампа, стремившегося приобрести остров, пишет The Times.

    Как пишет The Times, победа Demokraatit стала полной неожиданностью для правившей партии Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество»), которая долгие годы доминировала в политической жизни острова, передает ТАСС. В итоге она оказалась лишь третьей, уступив второе место партии Naleraq.

    По мнению издания, результаты голосования гренландцев разочаруют президента США Дональда Трампа, который выражал желание приобрести остров. Победа Demokraatit, которая занимает осторожный подход к обретению независимости от Дании, свидетельствует о том, что многие гренландцы выступают за медленное, постепенное отделение от датчан.

    Вопрос обретения независимости стал одной из ключевых тем предвыборной кампании на острове. Четыре из пяти основных партий заявляли о стремлении к независимости, однако не сошлись во мнениях относительно того, когда и как это должно произойти. Согласно последним опросам, до восьмидесяти четырех процентов жителей острова поддерживают независимое развитие.

    Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Гренландии партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен категорически отверг претензии президента США на покупку острова, подчеркивая угрозу политической независимости региона.

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    12 марта 2025, 10:57 • Новости дня
    Трамп назвал внутренним терроризмом нападения на магазины Tesla
    Трамп назвал внутренним терроризмом нападения на магазины Tesla
    @ Samuel Corum/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп пообещал остановить нападения на магазины Tesla, назвав их организаторов «плохими парнями», пишет Bloomberg.

    Трамп назвал акты вандализма в отношении магазинов и зарядных станций Tesla внутренним терроризмом, передает Bloomberg.

    Президент США пообещал остановить нападения на магазины Tesla, назвав их организаторов «плохими парнями».

    «Это плохие парни. Это те же парни, которые портят наши школы и университеты», – сказал Трамп.

    Протесты, в основном мирные, вспыхнули в автосалонах по всей территории США и Европы в последние недели. Дюжина автомобилей Tesla была подожжена в автосалоне во Франции, а полиция Линнвуда, штат Вашингтон, расследует инцидент с шестью автомобилями Tesla, которые были испорчены краской из баллончика в прошлые выходные.

    Напомним, в США в штате Массачусетс неизвестные подожгли зарядные станции Tesla, протестуя против Илона Маска.

    В феврале сообщалось, что состояние Илона Маска впервые в 2025 году упало ниже 400 млрд долларов из-за значительного снижения цен на акции Tesla, которые опустились на 27% с момента достижения исторического максимума в декабре.

    Продажи электромобилей Tesla в Европе значительно сократились, особенно в Германии, где отмечено падение на 59%, что частично связывают с неоднозначными высказываниями Илона Маска о политике и поддержкой партии «Альтернатива для Германии».

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    12 марта 2025, 08:48 • Новости дня
    ЕС объявил о контрмерах против американских товаров на 26 млрд евро
    ЕС объявил о контрмерах против американских товаров на 26 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия планирует ввести «быстрые и соразмерные контрмеры» в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС, следует из заявления Еврокомиссии.

    Еврокомиссия (ЕК) намерена принять ответные меры на введение США новых пошлин на сталь и алюминий , затрагивающие экспорт ЕС на сумму более 18 млрд евро, передает ТАСС.

    Предполагается, что контрмеры вступят в силу к середине апреля после консультаций с государствами-членами и заинтересованными сторонами.

    В Еврокомиссии отметили, что ответные меры ЕС могут затронуть американский экспорт на сумму до 26 млрд евро. Это соответствует экономическому масштабу американских тарифов. При этом в ЕК подчеркнули, что готовы отменить ответные меры «в любой момент» при условии достижения договоренности с Вашингтоном.

    Напомним, что 12 марта вступили в силу пошлины США в размере 25% на импорт стали и алюминия, в том числе из ЕС. Это решение принял президент США Дональд Трамп.

    Ранее администрация Трампа угрожала снижением спроса на американский виски за пределами США из-за введенных пошлин.

    Еврокомиссия заявляла, что Евросоюз готов принять меры для защиты своих интересов на фоне возможного введения США пошлин на европейские товары.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявляла, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой.

    Вашингтон объявил о планах ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза.

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    11 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп анонсировал разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

    «Я поговорю с Владимиром Путиным», – приводит слова президента США ТАСС.

    Он подчеркнул, что разговор состоится на этой неделе. Как заявил глава американского государства, «для танго нужны двое».

    «Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня), и это ознаменует собой 75% пути», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Напомним, США заявили, что передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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    11 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предупредила Европу о «сложных решениях» по вооружению

    Фон дер Ляйен заявила, что Европе предстоят «сложные решения» в гонке вооружений для «сдерживания России»

    Tекст: Вера Басилая

    Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен предупредила, что в ближайшие недели европейцам предстоит принять сложные решения по укреплению обороны и милитаризации, что, по ее мнению, необходимо «для сдерживания» России. Она подчеркнула, что Европе потребуется мужество для этого рывка в гонке вооружений, передает ТАСС.

    Она также сообщила, что большая часть инвестиций в рамках предложенного плана на 800 млрд евро должна быть изыскана из бюджетов стран ЕС и самостоятельно взятых кредитов. По ее словам, мир в Европе больше не может считаться данностью, и что континент «столкнулся с кризисом безопасности».

    Как считает фон дер Ляйен, кризис открывает новые возможности для Европы, и пришло время создать общеевропейскую оборону.

    Глава Евросовета Антониу Кошта добавил, что эти решения будут представлены в Белой книге ЕС по обороне. Кошта считает, что милитаризация принесет пользу европейской экономике, промышленности и занятости.

    Валери Айе из Европарламента отметила, что ЕС должен быть готов защищать себя, так как США больше не являются надежным союзником, а мир изменился. По ее мнению, ЕС теперь должен «сдерживать Россию, США и консервативные силы внутри союза».

    Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал бредом заявления Запада о намерении России «напасть на НАТО». До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не намерена воевать со странами НАТО и Европой.

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    11 марта 2025, 04:25 • Новости дня
    Рубио заявил о заинтересованности США в позитивной встрече Путина и Трампа

    Рубио сообщил о надежде США на позитивный характер встречи Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    США заинтересованы в позитивном исходе возможной будущей встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио подчеркнул, что обе стороны выразили готовность провести встречу, однако она пока не запланирована. «Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также госсекретарь отметил, что несмотря на отсутствие точной даты встречи, он не может предопределить расписание американского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что не установлена конкретная дата встречи президентов России и США. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что в нынешний президентский срок нового американского лидера президенты России и США провели лишь один телефонный разговор в феврале.

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