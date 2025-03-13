Япония и Россия согласовали квоты на вылов лососевых на 2025 год

Tекст: Алексей Дегтярев

В результате консультаций, проходивших с 10 по 13 марта, решено оставить объем квоты на уровне 2050 тонн, что соответствует показателям прошлого года, передает ТАСС со ссылкой на японское управление.

Объем выплат Японии России за вылов рыбы также останется в размере от 180 до 313 млн иен, что эквивалентно от 1,2 млн до 2,1 млн долларов. В водах Японии обитает значительное количество лососевых, мигрирующих из российских рек.

В июне 2024 года российская и японская стороны впервые за три года согласовали квоты на вылов лосося для японских рыбаков в российской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и согласовали объемы этих квот на 2024 год.