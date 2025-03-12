Додик попросит РФ поднять в Совбезе ООН вопрос о завершении миссии EUFOR Althea

Tекст: Денис Тельманов

Президент Республики Сербской Милорад Додик объявил о планах провести в ближайшие дни встречу на высоком уровне с представителями России, передает ТАСС.

Основной темой обсуждения станет просьба к Москве поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о прекращении операции EUFOR Althea. Додик утверждает, что миссия злоупотребляет мандатом ООН и угрожает сербам в Боснии и Герцеговине.

По словам Додика, он намерен просить российскую сторону о наложении вето на продолжение миссии EUFOR Althea. «В отличие от всех предыдущих лет, когда я просил сохранить "Алтею", теперь я попрошу русских наложить вето и не допустить сохранения подрывной структуры, которая злоупотребляет мандатом ООН и угрожает сербам», – цитирует Додика Радио и телевидение Республики Сербской.

Додик также подчеркнул, что считает введение сил EUFOR Althea в страну угрозой для сербского населения. По его мнению, операция проводится по просьбе Сараево и не соответствует интересам сербов в регионе. Встреча с российскими представителями будет направлена на поиск решения, которое обеспечит защиту интересов Республики Сербской.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Республики Сербской Милорад Додик выразил уверенность, что конфликт на Украине вскоре завершится миром, который приведет к укреплению позиции России на международной арене.

Боснийским хорватам, по его мнению, следует вернуться к идее своего непризнанного государственного образования Герцег-Босна, которое прекратило существование после заключения Дейтонского мирного договора в 1995 году.

Замглавы правительства Сербии Александр Вулин на встрече в Москве заявил, что решение суда по вопросу главы Республики Сербской Милорада Додика и санкции США против NIS являются частью западной гибридной войны.