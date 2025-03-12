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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

    22 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

    0 комментариев
    12 марта 2025, 16:12 • Новости дня

    Додик запланировал провести встречу с высшими представителями России

    Додик попросит РФ поднять в Совбезе ООН вопрос о завершении миссии EUFOR Althea

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Республики Сербской Милорад Додик планирует обратиться к России с просьбой о поддержке в Совбезе ООН по вопросу прекращения военной операции EUFOR Althea, которая, по его мнению, нарушает мандат.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик объявил о планах провести в ближайшие дни встречу на высоком уровне с представителями России, передает ТАСС.

    Основной темой обсуждения станет просьба к Москве поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о прекращении операции EUFOR Althea. Додик утверждает, что миссия злоупотребляет мандатом ООН и угрожает сербам в Боснии и Герцеговине.

    По словам Додика, он намерен просить российскую сторону о наложении вето на продолжение миссии EUFOR Althea. «В отличие от всех предыдущих лет, когда я просил сохранить "Алтею", теперь я попрошу русских наложить вето и не допустить сохранения подрывной структуры, которая злоупотребляет мандатом ООН и угрожает сербам», – цитирует Додика Радио и телевидение Республики Сербской.

    Додик также подчеркнул, что считает введение сил EUFOR Althea в страну угрозой для сербского населения. По его мнению, операция проводится по просьбе Сараево и не соответствует интересам сербов в регионе. Встреча с российскими представителями будет направлена на поиск решения, которое обеспечит защиту интересов Республики Сербской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Республики Сербской Милорад Додик выразил уверенность, что конфликт на Украине вскоре завершится миром, который приведет к укреплению позиции России на международной арене.

    Боснийским хорватам, по его мнению, следует вернуться к идее своего непризнанного государственного образования Герцег-Босна, которое прекратило существование после заключения Дейтонского мирного договора в 1995 году.

    Замглавы правительства Сербии Александр Вулин на встрече в Москве заявил, что решение суда по вопросу главы Республики Сербской Милорада Додика и санкции США против NIS являются частью западной гибридной войны.

    11 марта 2025, 19:18 • Новости дня
    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России

    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России при необходимости

    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский требует от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Зеленский занял публичную позицию, при которой никакое перемирие не будет возможно без таких гарантий от американцев, передает РИА «Новости».

    «Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно», – отметил Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

    Ранее Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза, а Литва поддержала эту идею.

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    12 марта 2025, 10:00 • Новости дня
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», обвинив ее в мобилизации Европы на ремилитаризацию.

    Лавров назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», которая, по его мнению, мобилизует Европу к ремилитаризации, передает ТАСС.

    Министр Лавров считает, что ситуация изменилась после того, как украинский режим включил членство в НАТО в конституцию.

    По его словам, изначально Европейский союз был экономическим объединением, но сейчас он полностью утратил эту характеристику.

    Министр отметил, что на ремилитаризацию Европы выделяются «невероятные деньги». Лавров предположил, что это может быть уловкой, чтобы отвлечь население от сотен миллиардов евро, потраченных без надлежащего аудита во время борьбы с пандемией COVID-19 и оказания помощи Украине.

    Глава МИД России также подчеркнул, что эти расходы сейчас активно обсуждаются. Он также напомнил, что Украина заявила о НАТО и ЕС как о своем будущем. При этом, по его словам, Украина сохранила гарантии национальных меньшинств, включив членство в НАТО в конституцию.

    Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    11 марта 2025, 17:36 • Новости дня
    Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

    Сийярто: Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

    Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» временно прекратились после удара украинского беспилотника по измерительной станции.

    Об инциденте заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком, передает ТАСС.

    По словам Сийярто, «транспортировку нефти пришлось временно приостановить, поскольку украинский беспилотник атаковал одну из измерительных станций трубопровода». Он отметил, что ремонтные работы уже начались, и если не случится ничего экстраординарного, транзит может возобновиться до конца сегодняшнего дня.

    Министр также выразил обеспокоенность по поводу атак украинских Вооруженных сил на инфраструктуру, использующуюся для поставок энергоносителей из России в Европу. По его мнению, такие действия являются неприемлемыми. «Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», - подчеркнул он.

    Напомним, ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.

    Сообщалось, что украинский дрон упал на нефтебазу в Серпухове.

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    12 марта 2025, 09:16 • Новости дня
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

    Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

    По его словам, для сохранения границ власти в Киеве должны были соблюдать Минские соглашения, передает РИА «Новости».

    «Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», – сказал Лавров.

    Он также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинская сторона представила принятый Россией документ, согласно которому страна отказывалась от пути вступления в НАТО. Однако позже киевский режим отказался от договора под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

    «Может быть, они хотят "пересидеть" (президента США) Дональда Трампа», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Лавров обсудил с ОБСЕ урегулирование кризиса на Украине. Министр указал на игнорирование основных принципов ОБСЕ, которые были согласованы консенсусом, но тем не менее нарушаются. Также Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно только при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

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    11 марта 2025, 19:10 • Новости дня
    На выборах в Гренландии основные партии выступили за отделение от Дании

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки открылись в Гренландии, где население должно выбрать 31 депутата парламента, а выборы продлятся до 20:00 местного времени. Основные партии выступают за отделение острова от Дании, но при этом не поддерживают присоединение Гренландии к США.

    Избирательные участки в Гренландии открылись, и голосование продлится до 20:00 местного времени, передает ТАСС. Жителям предстоит избрать 31 депутата парламента (Inatsisartut), а результаты станут известны на следующий день.

    Члены парламента избираются сроком на четыре года, и партии могут представлять до 62 кандидатов. На выборах отсутствует формальный порог, но для получения мандата требуется набрать около 3% голосов. В 2025 году на выборах имеют право голосовать 40 482 человека, соответственно, до 2024 года население острова составляло 56 700 человек.

    В 2021 году явка составила 65,9%, что ниже рекордного показателя 1999 года – 76%. Для большинства в парламенте необходимо завоевать минимум 16 мест. Нынешний премьер Мюте Эгеде из Inuit Ataqatigiit заявил, что после выборов рассматривает создание широкой коалиции.

    Тема независимости острова активно обсуждается, однако только шесть процентов населения поддерживают вхождение в состав США. Все основные четыре партии выступают за независимость, что стало одной из ключевых тем кампании, поскольку большинство гренландцев поддерживает идею отделения от Дании, но пока не решено, когда и как это может произойти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены приобрести Гренландию, считая ее стратегически важной для национальной и международной безопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен действовать по этому вопросу, несмотря на возможные преграды.

    В социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что США готовы вложить миллиарды долларов в развитие Гренландии, предложив ей присоединиться к Соединенным Штатам. Спикер МИД Мария Захарова выразила сомнение в обеспечении безопасности Гренландии после заявления Дании о готовности отправить войска на Украину.

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    12 марта 2025, 01:23 • Новости дня
    Еврокомиссия призвала Европу «готовиться к войнам»

    Комиссар ЕК Кубилюс призвал страны Европы «готовиться к войнам»

    Еврокомиссия призвала Европу «готовиться к войнам»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия считает, что европейские страны должны «готовиться к войнам» якобы для «предотвращения войны», заявил на сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс.

    «Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну», – приводит слова еврокомиссара ТАСС.

    По версии Кубилюса, Россия в течение пяти лет или менее может быть «готова воевать с НАТО». Он считает, что Россия видит всю Европу целью своей агрессии, а европейские страны являются «прифронтовыми государствами».

    Еврокомиссар призвал к усиленной поддержке Украины, считая, что мир можно достичь только через демонстрацию силы со стороны «сильной Европы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кубилюс сообщил о значительных провалах в обороне ЕС и подчеркнул нехватку тысяч единиц военной техники и вооружений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

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    12 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Нидерландский парламент проголосовал против плана перевооружения Европы
    Нидерландский парламент проголосовал против плана перевооружения Европы
    @ Dominika Zarzycka/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть парламентариев Нидерландов отдала свои голоса против участия государства в предложении Еврокомиссии по перевооружению Европы, сообщают СМИ.

    Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов с небольшим перевесом (73 голоса против 71) проголосовала против участия страны в перевооружении ЕС, передает «Прайм» со ссылкой на газету Volkskrant.

    Против высказались три входящие в правящую коалицию партии, это «Партия свободы» (PVV), «Фермерско-гражданское движение» (BBB), «Новый общественный договор» (NSC).

    За участие в плане перевооружения выступила лишь «Народная партия за свободу и демократию» (VVD).

    По данным издания, премьеру страны Дику Схофу, ранее согласившемуся на план перевооружения, придется непросто из-за такого решения парламентариев.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС нужно мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации. До этого она объявляла о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

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    12 марта 2025, 14:33 • Новости дня
    Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в Подмосковье

    Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в подмосковном Ногинске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Ногинске возле одного из домов на площади Ленина конфликт между гражданами перерос в массовую драку со стрельбой.

    В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что в ходе драки было произведено несколько выстрелов, передает ТАСС.

    «Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства», – заявили в пресс-службе.

    Ранее полиция в Волгограде задержала двух молодых людей после стрельбы из охолощенного оружия у торгового центра, а в подмосковной Лобне конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками ресторана перерос в драку с применением ножа и травматического оружия, в результате чего четыре человека обратились за медицинской помощью.

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    12 марта 2025, 08:48 • Новости дня
    ЕС объявил о контрмерах против американских товаров на 26 млрд евро
    ЕС объявил о контрмерах против американских товаров на 26 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия планирует ввести «быстрые и соразмерные контрмеры» в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС, следует из заявления Еврокомиссии.

    Еврокомиссия (ЕК) намерена принять ответные меры на введение США новых пошлин на сталь и алюминий , затрагивающие экспорт ЕС на сумму более 18 млрд евро, передает ТАСС.

    Предполагается, что контрмеры вступят в силу к середине апреля после консультаций с государствами-членами и заинтересованными сторонами.

    В Еврокомиссии отметили, что ответные меры ЕС могут затронуть американский экспорт на сумму до 26 млрд евро. Это соответствует экономическому масштабу американских тарифов. При этом в ЕК подчеркнули, что готовы отменить ответные меры «в любой момент» при условии достижения договоренности с Вашингтоном.

    Напомним, что 12 марта вступили в силу пошлины США в размере 25% на импорт стали и алюминия, в том числе из ЕС. Это решение принял президент США Дональд Трамп.

    Ранее администрация Трампа угрожала снижением спроса на американский виски за пределами США из-за введенных пошлин.

    Еврокомиссия заявляла, что Евросоюз готов принять меры для защиты своих интересов на фоне возможного введения США пошлин на европейские товары.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявляла, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой.

    Вашингтон объявил о планах ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза.

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    11 марта 2025, 20:56 • Новости дня
    ВЭБ.РФ объявила о поддержке проектов несырьевого неэнергетического экспорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа ВЭБ.РФ планирует вложить свыше 30 трлн рублей в проекты, включая 13 трлн на несырьевой неэнергетический экспорт.

    Как сообщается на сайте ВЭБ.РФ, корпорация совместно с государством и бизнесом планирует поддержать проекты на сумму свыше 30 трлн рублей за шесть лет. Более 13 трлн рублей будут направлены на поддержку несырьевого неэнергетического экспорта.

    Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал новую стратегию развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года, заявив, что ее реализация может увеличить ВВП России на два процента к 2030 году. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что группа продолжит концентрироваться на достижении национальных целей, включая технологическое лидерство и поддержку экспорта.

    По словам Шувалова, завершившаяся стратегия ВЭБ.РФ за 2021-2024 годы позволила поддержать проекты на сумму 24,4 трлн рублей, что выше запланированных 17 трлн. В рамках нынешней стратегии планируется привлечение 40 рублей частных инвестиций на каждый рубль, вложенный ВЭБом, и реализация проектов модернизации инфраструктуры.

    Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что ВЭБ.РФ играет ключевую роль в поддержке экономической стабильности, а его статус позволяет реализовывать масштабные проекты за счет уникальных инструментов поддержки.

    До 2030 года ВЭБ.РФ сосредоточится на пяти стратегических направлениях, включая крупные инвестиционные проекты, развитие городов и технологическое лидерство. Также планируется расширение программ по развитию городской экономики и поддержке технологических инициатив.

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    11 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    Небензя объяснил прекращение диалога с ЕС отсутствием адекватных собеседников
    Небензя объяснил прекращение диалога с ЕС отсутствием адекватных собеседников
    @ Craig Ruttle/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не ведет диалог с Евросоюзом из-за отсутствия адекватных собеседников, добавив, что этот разрыв произошел по вине стран ЕС.

    Как передает ТАСС, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что страны Евросоюза прервали диалог с Россией. По его словам, этот разрыв диалога произошел не по вине Москвы, а из-за отсутствия вменяемых собеседников в Европе.

    Во время своего выступления Небензя отметил: «Давно уже нет никакого диалога с Евросоюзом, не потому, что мы этот диалог прервали, а потому, что это сделали страны ЕС, и вменяемых собеседников в Европе для нас попросту почти не осталось». Это заявление он сделал на заседании, посвященном взаимодействию ООН с Евросоюзом.

    Небензя также подчеркнул, что Россия была готова к диалогу и сотрудничеству, но сложившаяся ситуация в Европе не позволяет этого сделать. По его мнению, многие европейские страны сделали выбор в пользу конфронтации вместо конструктивного общения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о том, что британская сторона усматривает угрозу собственным интересам из-за диалога между американской и российской сторонами.

    Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль выразил опасения, что Россия может испытать единство Запада, проверив статью 5 Североатлантического договора.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности.

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    11 марта 2025, 21:11 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в потере воли к дипломатическому урегулированию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел РФ обвинило киевский режим в потере воли к мирному урегулированию конфликта.

    В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что режим Зеленского «потерял связь с реальностью и стремится нанести поражение России» через агрессивные действия.

    «В действительности потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами», – указали в российском МИД.

    Там также отметили, что Киев активно использует циничные методы террора и стремится втянуть в свои агрессивные действия своих союзников.

    Напомним, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника над территорией России.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что атака гражданских объектов – это акт терроризма, который преследует конкретные вероломные цели главы киевского режима Владимира Зеленского и направлен на срыв мирных переговоров.

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    11 марта 2025, 20:40 • Новости дня
    Еврокомиссар: ЕС не хватает тысяч танков и оружия для обороны

    Еврокомиссар Кубилюс заявил о колоссальных провалах обороны ЕС и нехватке средств

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс на заседании Европарламента в Страсбурге сообщил о значительных провалах в обороне ЕС и подчеркнул нехватку тысяч единиц военной техники и вооружения, требующих инвестиций.

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выступил на сессии Европарламента в Страсбурге с заявлением о катастрофической ситуации в обороне Евросоюза, передает ТАСС.

    Он отметил, что Европе не хватает тысяч танков, бронетранспортеров, бронемашин и артиллерийских орудий. По его словам, для обеспечения необходимого уровня безопасности и защиты европейцев потребуется минимум 500 млрд евро только на эти виды вооружений.

    Кубилюс также подчеркнул, что Евросоюзу необходимо инвестировать сотни миллиардов евро в системы противовоздушной обороны, космическую оборону и военную мобильность. Это обусловлено стремительным ухудшением ситуации в области безопасности и необходимостью усилить оборонные возможности стран-членов ЕС.

    Еврокомиссар заявил, что страны ЕС должны в ближайшее время начать массовые инвестиции в оборону, чтобы компенсировать существующие недостатки. Кубилюс особо отметил, что пропасть между имеющимися ресурсами и тем, что нужно для защиты европейцев, является критической.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе использования французского ядерного оружия для защиты Европейского союза, отметив необходимость публичных дебатов по этому вопросу.

    Экс-министр обороны Британии Майкл Хезелтайн заявил о необходимости для Европы создать свою оборонную структуру, если НАТО станет недоступным для региона, и призвал провести критический анализ обороны.

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    11 марта 2025, 20:48 • Новости дня
    Дзюба признался в постыдных поступках

    Футболист Артем Дзюба рассказал о необычных и стыдных поступках из своей жизни

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный российский футболист и игрок «Акрона» Артем Дзюба откровенно рассказал о том, что пробовал корм для животных и участвовал в других забавных или стыдных моментах в своей жизни.

    Как сообщает Telegram-канал Кубка России, Артем Дзюба, лучший бомбардир в истории российского футбола, стал участником видео «Было/не было», в котором он признался в ряде необычных поступков. Среди них – участие в драке, поедание просроченных продуктов, разбивание окна и последующее бегство, а также слезы при просмотре фильма.

    Дзюба также рассказал, что подглядывал за соседями и просматривал чужие сообщения на телефоне. Однако, по его словам, он никогда не ел лягушек и не флиртовал ради выгоды. Эти откровения вызвали интерес у болельщиков и СМИ, добавив футболисту новый оттенок публичного образа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Артем Дзюба забил свой 233-й мяч в карьере, повторив рекорд Александра Кержакова по голам среди российских футболистов и став лидером чемпионата России по количеству голов в гостевых матчах с 72 голами, а затем забил 234-й гол, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова.

    Также сообщалось, что разбирательство в комитете по этике Российского футбольного союза (РФС) по делу Артема Дзюбы, инициированное клубом «Локомотив», запланировано на 4 февраля.

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    11 марта 2025, 17:44 • Новости дня
    Лавина накрыла туристов на горе Арагац в Армении

    На горе Арагац лавина накрыла девять туристов, один пропал без вести

    Tекст: Денис Тельманов

    В Армении лавина сошла на горе Арагац, накрыв девять туристов, восемь из них выжили, один пропал без вести.

    На горе Арагац в Армении произошел сход лавины, сообщает ТАСС. Инцидент случился 11 марта, когда в центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал о лавине на северной вершине. Девять туристов попали под лавину, из них восемь смогли выбраться самостоятельно, а один человек пропал без вести.

    В связи с происшествием на место оперативно выехали спасатели и поисковые группы, чтобы провести работы по обнаружению пропавшего туриста. Это первый случай в текущем сезоне, когда лавина накрыла туристов в горах Армении. Поиски продолжаются, спасательная служба делает все возможное для нахождения пропавшего.

    Местные власти призывают туристов быть крайне осторожными в условиях нестабильной погоды и соблюдать правила безопасности в горах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели МЧС нашли тело лыжника под 2,5-метровой толщей снега в горах Сочи возле курорта «Роза Хутор». Также сообщалось, что в Карачаево-Черкесии после трагедии с лавиной, унесшей жизни двух человек, возбудили уголовное дело о халатности, связанное с нарушением мер безопасности во время сборов, а россиянин погиб под лавиной, катаясь на лыжах, на севере Индии в округе Манали.

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