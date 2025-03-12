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    Трамп заставил Зеленского пойти на капитуляцию
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    Российские военные дошли до здания администрации в Судже
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    Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе представляют Россию «новым ковидом»

    11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».

    0 комментариев
    12 марта 2025, 10:04 • Новости дня

    Анонсирована ярмарка «Арт Россия» в Гостином дворе

    Tекст: Александра Юдина

    В Гостином дворе с 3 по 6 апреля пройдет ярмарка современного искусства «Арт Россия», которая станет первым масштабным событием в области современного искусства в этом году.

    Ярмарка пройдет уже в шестой раз. Организаторами выступают Корпорация «Синергия» совместно с искусствоведом Елизаветой Фроловой.

    В этом сезоне на территории ярмарки будет представлено более 200 галерей и художников, а также новые специальные проекты.

    Одним из них станет инициатива «Культурная дипломатия», в рамках которой организуют работу международной гостиной для проведения дискуссий между иностранными государственными деятелями, а также представят павильоны искусств дружественных стран, таких как Иран.

    Еще одним ожидаемым проектом этого года станет детская территория с новой темой «Искусство чувствовать: Путешествие в мир эмоций!». В рамках ярмарки традиционно пройдет одноименный арт-форум.

    11 марта 2025, 19:18 • Новости дня
    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России

    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России при необходимости

    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский требует от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Зеленский занял публичную позицию, при которой никакое перемирие не будет возможно без таких гарантий от американцев, передает РИА «Новости».

    «Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно», – отметил Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

    Ранее Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза, а Литва поддержала эту идею.

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    11 марта 2025, 17:36 • Новости дня
    Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

    Сийярто: Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

    Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» временно прекратились после удара украинского беспилотника по измерительной станции.

    Об инциденте заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком, передает ТАСС.

    По словам Сийярто, «транспортировку нефти пришлось временно приостановить, поскольку украинский беспилотник атаковал одну из измерительных станций трубопровода». Он отметил, что ремонтные работы уже начались, и если не случится ничего экстраординарного, транзит может возобновиться до конца сегодняшнего дня.

    Министр также выразил обеспокоенность по поводу атак украинских Вооруженных сил на инфраструктуру, использующуюся для поставок энергоносителей из России в Европу. По его мнению, такие действия являются неприемлемыми. «Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», - подчеркнул он.

    Напомним, ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.

    Сообщалось, что украинский дрон упал на нефтебазу в Серпухове.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    11 марта 2025, 12:10 • Новости дня
    Дипломат назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву

    Дипломат Долгов: Украина атакой дронов на Россию пытается сорвать переговоры о мире

    Дипломат назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Налетом украинских БПЛА на Россию противник преследовал несколько целей. Во-первых, офис Владимира Зеленского хотел перед переговорами в Саудовской Аравией продемонстрировать свою значимость, а во-вторых, спровоцировать Москву на ответ, который сделал бы невозможным диалог о мире, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Минобороны сообщило о крупнейшей украинской беспилотной атаке с начала СВО.

    «Атака украинских беспилотников на Россию – это акт терроризма. Налет БПЛА, которые противник начинил поражающими элементами, был направлен против мирных граждан, против каждого из нас», – подчеркнул Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Собеседник отметил, что к преступлению Украины причастны не только Владимир Зеленский или ВСУ, но и поддерживающие киевские власти западные страны. «Гибель людей на совести Эммануэля Макрона, Кира Стармера, руководства Германии, стран Прибалтики и Польши, поскольку противник использует западные данные разведки и действует с позволения своих кураторов», – пояснил дипломат.

    На этом фоне он указал, что Зеленский недавно совершил визит в Лондон. По оценкам Долгова, тот мог получить от британцев некую инструкцию к действию. Нынешней атакой противник преследовал несколько целей, считает спикер.

    «Во-первых, офис Зеленского таким образом хотел перед переговорами в Саудовской Аравии продемонстрировать свою значимость. На Курском направлении украинская армия терпит поражение, похвастаться на других участках фронта тоже нечем. Поэтому в их «арсенале» остаются теракты с использованием БПЛА», – уточнил дипломат.

    Во-вторых, украинское руководство подобным преступлением хочет спровоцировать Москву на ответ, который, как они считают, сделал бы невозможными переговоры о мире. «Зеленскому нужна эскалация. Поэтому совершается провокация с тем, чтобы переломить ход событий и попытаться сорвать процесс нормализации российско-американских отношений», – считает Долгов. Однако он считает, что сделать этого не удастся.

    Наконец, Киев пытается склонить Москву пойти на перемирие. Собеседник обратил внимание на материал в западной прессе, который появился накануне переговоров делегаций США и Украины. В публикации говорилось, что Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией, которое касалось бы ударов беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевых действий в Черном море.

    «Позиция России четко озвучена: мы готовы к урегулированию конфликта, но мир должен быть долгосрочным, обеспечивающим безопасность нашей страны и граждан. Но Европа хочет спасти свой инструмент против Москвы. Им нужно перемирие, чтобы нарастить возможности ВСУ и потом вновь нас атаковать», – детализировал дипломат.

    «Лучшим же ответом на преступление ВСУ, действующих при поддержке Запада, станут успехи наших военных на поле боя. Мы даем этот ответ нашим противникам каждый день и будем продолжать это делать до достижения заявленных целей», – заключил Долгов.

    Ранее Минобороны России в Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников. Самому массированному налету подверглись Курская и Московская области – 126 и 91 БПЛА соответственно. Мэр столицы Сергей Собянин выразил благодарность силам ПВО.

    В Подмосковье максимальное число пострадавших и самый большой ущерб понесли три муниципалитета – Ленинский городской округ, Домодедово и Раменское, сообщил в Telegram-канале Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

    В городе Видное от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка, также беспилотники упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект». В Домодедово удар пришелся по производственному комплексу и дистрибьютерскому центру компании «Мираторг» в селе Ям. В результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье погибли два человека: это 38-летний и 50-летний мужчины. Оба работали на предприятии «Мираторга».

    В Раменском пострадали семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино. «Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Подольска, Электростали и Котельников», – добавил Воробьев.

    На станции Домодедово обломки повредили железнодорожную инфраструктуру, что привело к увеличению интервалов движения поездов в обоих направлениях – в Москву и область. На месте работают ремонтные бригады, сообщает Московская железная дорога.

    Также были атакованы Брянская (38), Белгородская (25), Рязанская (22), Калужская (10), Липецкая (8), Орловская (8), Воронежская (6) и Нижегородская области (3). В Татарстане МЧС объявляло введение режима «Беспилотная опасность».

    В Липецкой области беспилотник упал возле пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе, ранив одного человека и повредив четыре автомобиля, пострадавшего доставили вертолетом санитарной авиации в областную больницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уведомил о нескольких сбитых беспилотниках в Киржачском, Александровском и Петушинском районах, а также в районе станции Юрьевец.

    Дроны запускались из Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов.

    Следственный комитет РФ уже завел уголовное дело по статье «теракт». «К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СКР, а также специалисты судебно-экспертного центра», – указало ведомство.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что атака ВСУ была проведена накануне визита в Россию генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, который проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

    Захарова указала в Telegram-канале, что спонсоры Владимира Зеленского «низвели ОБСЕ до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе».

    Атаки вызваны крайним раздражением Киева и Лондона из-за прибытия в Москву генсека ОБСЕ и в целом налаживающихся контактов России с Западом, заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ.

    Стоит отметить, что сегодня же в Джидде (Саудовская Аравия) госсекретарь США Марко Рубио и советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц проведут переговоры с главами украинских МИД и Минобороны Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым, а также с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.

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    11 марта 2025, 15:12 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в нападении на школьников в Нижнем Новгороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Нижнем Новгороде полицейские задержали подростка, подозреваемого в нападении в школе на восьмиклассников.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

    Напомним, в Нижнем Новгороде двое школьников были госпитализированы после инцидента с ножом в школе № 117 Сормовского района.

    В декабре Суд в Краснодаре решил выдворить из страны родителей несовершеннолетнего, которого обвиняют в нападении с ножом на школьников.

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    12 марта 2025, 10:00 • Новости дня
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», обвинив ее в мобилизации Европы на ремилитаризацию.

    Лавров назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», которая, по его мнению, мобилизует Европу к ремилитаризации, передает ТАСС.

    Министр Лавров считает, что ситуация изменилась после того, как украинский режим включил членство в НАТО в конституцию.

    По его словам, изначально Европейский союз был экономическим объединением, но сейчас он полностью утратил эту характеристику.

    Министр отметил, что на ремилитаризацию Европы выделяются «невероятные деньги». Лавров предположил, что это может быть уловкой, чтобы отвлечь население от сотен миллиардов евро, потраченных без надлежащего аудита во время борьбы с пандемией COVID-19 и оказания помощи Украине.

    Глава МИД России также подчеркнул, что эти расходы сейчас активно обсуждаются. Он также напомнил, что Украина заявила о НАТО и ЕС как о своем будущем. При этом, по его словам, Украина сохранила гарантии национальных меньшинств, включив членство в НАТО в конституцию.

    Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

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    12 марта 2025, 09:16 • Новости дня
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

    Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

    По его словам, для сохранения границ власти в Киеве должны были соблюдать Минские соглашения, передает РИА «Новости».

    «Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», – сказал Лавров.

    Он также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинская сторона представила принятый Россией документ, согласно которому страна отказывалась от пути вступления в НАТО. Однако позже киевский режим отказался от договора под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

    «Может быть, они хотят "пересидеть" (президента США) Дональда Трампа», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Лавров обсудил с ОБСЕ урегулирование кризиса на Украине. Министр указал на игнорирование основных принципов ОБСЕ, которые были согласованы консенсусом, но тем не менее нарушаются. Также Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно только при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

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    11 марта 2025, 16:18 • Новости дня
    Названо число отказавшихся от аборта в 2024 году россиянок

    Голикова: 37 тыс. женщин отказались от аборта в 2024 году

    Названо число отказавшихся от аборта в 2024 году россиянок
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2024 году 37 тыс. женщин, планировавших аборт, встали на учет по беременности.

    На совещании по вопросам организации работы Совета при президенте России по демографической и семейной политике Голикова сообщила, что за 11 месяцев прошлого года более 37 тыс. женщин, изначально намеревавшихся сделать аборт, решили встать на учет по беременности, передает ТАСС.

    Голикова отметила, что активная работа по профилактике абортов ведется уже давно и за этот период удалось сохранить большое количество жизней.

    В своем выступлении вице-премьер подчеркнула, что не все регионы России создали необходимые институты в медицинских организациях, которые могли бы повлиять на решение женщин. Она уверена, что более системная работа могла бы привести к еще более значительным результатам. Голикова также отметила необходимость укрепления института семьи и указала, что для достижения значимого результата требуется 4-5 лет постоянной и содержательной коммуникационной активности.

    Кроме того, Голикова выразила недовольство практикой, когда кадровые службы предприятий задают женщинам вопрос о планах на рождение детей при приеме на работу. Она назвала это недопустимой ситуацией, которая мешает просемейным установкам и усилиям правительства в этом направлении. Голикова подчеркнула, что такие требования не должны присутствовать в процессе трудоустройства женщин.

    Ранее председатель патриаршей комиссии протоиерей Федор Лукьянов предложил прекратить выдачу лицензий на аборты частным клиникам, обосновывая это нарушениями и демографической ситуацией.

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    11 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Горького в ДНР
    Российские войска освободили поселок Горького в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения Южной группировки войск успешно провели операцию по освобождению поселка Горького на территории Донецкой народной республики.

    Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны России. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ, в том числе тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка. Потери украинской стороны составили до 295 военнослужащих и значительное количество техники.

    На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» также добились успехов, нанеся поражение механизированной бригаде ВСУ и трем бригадам теробороны в районах Гранов, Уды, Синельниково и Нескучное Харьковской области. Здесь потери ВСУ достигли 55 военнослужащих и нескольких единиц техники.

    Подразделения «Запад» улучшили свое тактическое положение, нанесев ущерб живой силе и технике трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новое, Дробышево, Новомихайловка, Мирное в ДНР, а также Каменка, Малая Шапковка и Тищенковка в Харьковской области. Потери противника здесь составили до 225 военнослужащих.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» продолжили свое продвижение в глубину обороны противника, атакуя формирования трех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Новосергеевка, Срибное, Удачное, Петровское и Красноармейск в ДНР. Потери противника составили до 460 военнослужащих и разнообразную военную технику.

    Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Константинополь в ДНР в результате действий группировки войск «Восток».

    Во вторник Минобороны сообщило, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

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    11 марта 2025, 14:12 • Новости дня
    Генсек ОБСЕ отказался осудить атаку дронов на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу воздержался от прямого осуждения атаки украинских беспилотников на Россию, выразив лишь надежду на скорое завершение конфликта.

    После переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Синирлиоглу отказался прямо отвечать на вопрос журналистов о возможности осуждения атаки украинских дронов на Россию, передает ТАСС. Секретарь выразил лишь надежду на завершение конфликта и прекращение подобных атак в будущем.

    Напомним, системы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией.

    Число жертв в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье выросло до трех человек.

    Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву. По его мнению, офис Владимира Зеленского хотел перед переговорами в Саудовской Аравией продемонстрировать свою значимость и спровоцировать Москву на ответ, который сделал бы невозможным диалог о мире

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    11 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Украинский дрон упал на нефтебазу в Серпухове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспилотный летательный аппарат Украины упал на нефтебазу в Серпухове на Борисовском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

    Инцидент произошел в результате массовой атаки беспилотников на Московскую область утром. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Шимко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

    Шимко уточнил, что дрон упал в 09.29 по адресу: Борисовское шоссе, дом 118а. На месте падения возник пожар, который был быстро ликвидирован. «Пострадавших нет, серьезных повреждений также не зафиксировано», – написал Шимко.

    Напомним, ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.

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    11 марта 2025, 20:56 • Новости дня
    ВЭБ.РФ объявила о поддержке проектов несырьевого неэнергетического экспорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа ВЭБ.РФ планирует вложить свыше 30 трлн рублей в проекты, включая 13 трлн на несырьевой неэнергетический экспорт.

    Как сообщается на сайте ВЭБ.РФ, корпорация совместно с государством и бизнесом планирует поддержать проекты на сумму свыше 30 трлн рублей за шесть лет. Более 13 трлн рублей будут направлены на поддержку несырьевого неэнергетического экспорта.

    Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал новую стратегию развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года, заявив, что ее реализация может увеличить ВВП России на два процента к 2030 году. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что группа продолжит концентрироваться на достижении национальных целей, включая технологическое лидерство и поддержку экспорта.

    По словам Шувалова, завершившаяся стратегия ВЭБ.РФ за 2021-2024 годы позволила поддержать проекты на сумму 24,4 трлн рублей, что выше запланированных 17 трлн. В рамках нынешней стратегии планируется привлечение 40 рублей частных инвестиций на каждый рубль, вложенный ВЭБом, и реализация проектов модернизации инфраструктуры.

    Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что ВЭБ.РФ играет ключевую роль в поддержке экономической стабильности, а его статус позволяет реализовывать масштабные проекты за счет уникальных инструментов поддержки.

    До 2030 года ВЭБ.РФ сосредоточится на пяти стратегических направлениях, включая крупные инвестиционные проекты, развитие городов и технологическое лидерство. Также планируется расширение программ по развитию городской экономики и поддержке технологических инициатив.

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    11 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    Небензя объяснил прекращение диалога с ЕС отсутствием адекватных собеседников
    Небензя объяснил прекращение диалога с ЕС отсутствием адекватных собеседников
    @ Craig Ruttle/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не ведет диалог с Евросоюзом из-за отсутствия адекватных собеседников, добавив, что этот разрыв произошел по вине стран ЕС.

    Как передает ТАСС, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что страны Евросоюза прервали диалог с Россией. По его словам, этот разрыв диалога произошел не по вине Москвы, а из-за отсутствия вменяемых собеседников в Европе.

    Во время своего выступления Небензя отметил: «Давно уже нет никакого диалога с Евросоюзом, не потому, что мы этот диалог прервали, а потому, что это сделали страны ЕС, и вменяемых собеседников в Европе для нас попросту почти не осталось». Это заявление он сделал на заседании, посвященном взаимодействию ООН с Евросоюзом.

    Небензя также подчеркнул, что Россия была готова к диалогу и сотрудничеству, но сложившаяся ситуация в Европе не позволяет этого сделать. По его мнению, многие европейские страны сделали выбор в пользу конфронтации вместо конструктивного общения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о том, что британская сторона усматривает угрозу собственным интересам из-за диалога между американской и российской сторонами.

    Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль выразил опасения, что Россия может испытать единство Запада, проверив статью 5 Североатлантического договора.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности.

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    11 марта 2025, 15:32 • Новости дня
    Российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения 150-й мотострелковой дивизии пресекли попытку захвата Дзержинска, уничтожив до семи единиц бронетехники и значительное количество личного состава ВСУ.

    Народная милиция ДНР сообщила в Telegram-канале, что российские войска успешно отразили контратаку ВСУ в районе Дзержинска. Противник пытался захватить город, атакуя с трех направлений, однако все его попытки были сорваны благодаря скоординированным действиям российских подразделений.

    Во время отражения атаки были уничтожены группы пехоты противника на бронетехнике западного производства, включая машины Max-pro, M-113 и «Козак». Значительный вклад в успех операции внесли операторы FPV-дронов, беспилотные летательные аппараты «Ланцет», 381-й артиллерийский полк, а также артиллерия 102-го и 103-го мотострелковых полков, 163-й танковый полк и 174-й отдельный разведывательный батальон 150-й МСД.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции со своими солдатами.

    Российский боец Сергей Ниталиев, получив ранение, в одиночку удерживал позицию две недели, ведя огонь по противнику и корректируя артиллерию в районе Дзержинска ДНР.

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    11 марта 2025, 21:11 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в потере воли к дипломатическому урегулированию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел РФ обвинило киевский режим в потере воли к мирному урегулированию конфликта.

    В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что режим Зеленского «потерял связь с реальностью и стремится нанести поражение России» через агрессивные действия.

    «В действительности потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами», – указали в российском МИД.

    Там также отметили, что Киев активно использует циничные методы террора и стремится втянуть в свои агрессивные действия своих союзников.

    Напомним, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника над территорией России.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что атака гражданских объектов – это акт терроризма, который преследует конкретные вероломные цели главы киевского режима Владимира Зеленского и направлен на срыв мирных переговоров.

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    11 марта 2025, 14:54 • Новости дня
    Лавров обсудил с ОБСЕ урегулирование кризиса на Украине

    Лавров заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе встречи с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию кризиса на Украине, подчеркнув важность участия ОБСЕ в этом процессе.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, сообщает ТАСС. В ходе встречи обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине. Лавров отметил, что Россия готова к переговорам, что неоднократно подтверждал президент РФ Владимир Путин.

    В рамках пресс-конференции по итогам переговоров Лавров заявил: «Мы говорили о том, как можно будет урегулировать конфликт на Украине. Наша позиция ясна. Президент Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам».

    Кроме того, Лавров обсудил с Синирлиоглу вопрос участия ОБСЕ в новой архитектуре евразийской безопасности. В частности, внимание уделялось адаптации организации к современным геополитическим реалиям. Министр подчеркнул, что ОБСЕ может стать важной частью этой новой системы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров указал на игнорирование основных принципов ОБСЕ, которые были согласованы консенсусом, но тем не менее нарушаются. Копенгаген выразил готовность направить войска на Украину в рамках общеевропейских усилий, если это будет необходимо, как заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

    Сергей Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно только при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

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