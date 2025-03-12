11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
Раскольники захватили храм УПЦ в Кировоградской области Украины
В Перегоновке Кировоградской области Украины активисты раскольнической Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви, сообщил Союз православных журналистов.
Инцидент произошел 11 марта. Священник и верующие Крестовоздвиженской общины не смогли провести богослужение из-за замены замка на дверях храма. Руководитель общины ПЦУ Степан Гринда заявил, что ключи не будут возвращены общине УПЦ.
Отмечается, что год назад стороны договорились о поочередном служении в храме, но сейчас представители ПЦУ договоренность нарушили, сообщает Союз православных журналистов в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается вытеснение Украинской православной церкви, раскольники из Православной церкви Украины захватывают храмы и нападают на священников.