Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.13 комментариев
«Единая Россия» и ВАРМСУ заключили соглашение о развитии местного самоуправления
Партия «Единая Россия» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) подписали соглашение о сотрудничестве для улучшения законодательства и развития местного самоуправления в России.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что закон о местном самоуправлении станет основополагающим документом, регулирующим работу всех органов МСУ, сообщается на сайте партии.
Он отметил, что закон четко определяет полномочия органов местного самоуправления и оставляет регионам право выбора между одноуровневой и двухуровневой системами управления. По его словам, несколько регионов уже в этом году планируют изменить свои модели самоуправления.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева выразила уверенность в общих целях с «Единой Россией» по повышению качества жизни и созданию комфортной среды. ВАРМСУ, по ее словам, получила статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества, и установила эффективное взаимодействие с властью.
Глава Невинномысска Михаил Миненков подчеркнул важность передачи опыта городам и регионам, пережившим военные действия. Он выразил уверенность в успешной совместной работе с партией «Единая Россия» и ВАРМСУ по решению муниципальных вопросов.
Глава Старобельского муниципального округа Луганской народной республики Владимир Чернев поблагодарил за поддержку в восстановлении инфраструктуры и социальной сферы. Он отметил, что «Единая Россия» оказывает значительную поддержку ветеранам и семьям участников специальной военной операции, реализуя программы ремонта домов ветеранов и поддержки семей военнослужащих.