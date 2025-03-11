  • Новость часаРоссийские войска за сутки освободили 12 населенных пунктов Курской области
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    США нужна российская нефть для торговых войн
    Дипломат назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву
    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки
    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством
    Кремль дал оценку работе ПВО при отражении налета украинских дронов
    Стало известно об освобождении промзоны в Судже
    США поставили условие возобновления военной помощи Украине
    В Джидде стартовали переговоры Украины и США
    Власти Сирии пообещали наказать виновных в убийствах алавитов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

    13 комментариев
    11 марта 2025, 12:42 • Новости дня

    Песков: Россия не имеет отношения к Джорджеску

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не имеет отношения к политику из Румынии Кэлину Джорджеску, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Обвиняют нашу страну в причастности какой-то к Джорджеску, это полная глупость. Это абсолютно безосновательное обвинение», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Джорджеску импонировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    При этом представитель Кремля отметил, что решение румынских властей о недопущении к президентским выборам по надуманной причине Джорджеску делает выборы нелегитимными.

    Напомним, Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. После этого он оспорил отказ в регистрации на выборах.

    10 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Тело Героя России Чебнева обнаружили в Малой Локне
    Тело Героя России Чебнева обнаружили в Малой Локне
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Малой Локне в Курской области под завалами у здания женской колонии обнаружили и извлекли тело Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель», погибшего в августе.

    Источник в российских силовых структурах сообщил: «Сегодня обнаружили и забрали его из-под завалов здания в районе колонии». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.

    18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.

    Коментарии (10)
    10 марта 2025, 15:23 • Новости дня
    СВР заявила о необходимости отправить сигнал Британии

    Tекст: Ольга Иванова

    Служба внешней разведки (СВР) России выразила необходимость направить Британии сигнал о том, что ее усилия по разжиганию конфликта обречены на провал.

    Представители спецслужбы указали на привычку британцев оставаться в стороне от последствий своих действий, укрываясь на острове, передает ТАСС.

    «Настало время вывести их на чистую воду и послать коварному Альбиону и его элитам ясный сигнал: у вас ничего не выйдет», – подчеркнули в ведомстве.

    Ранее ФСБ России выявила двух шпионов, работавших в посольстве Британии в Москве, угрожая безопасности страны.


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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    10 марта 2025, 20:36 • Новости дня
    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете

    Уиткофф: Зеленский извинился перед Трампом за свое поведение в Овальном кабинете

    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо с извинениями президенту США Дональду Трампу после бурного спора на встрече в Овальном кабинете, сообщил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

    «Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете», – заявил Уиткофф в эфире Fox News, пишет The Hill.

    По его словам, это был важный шаг, и между командами американской и украинской сторон, а также европейскими партнерами, связанными с данной ситуацией, состоялась активная дискуссия. Уиткофф отметил, что считает письмо Зеленского шагом вперед в отношениях между сторонами.

    Ранее Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но не извинился перед ним.

    Британская The Daily Telegraph писала, что попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата.

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    10 марта 2025, 18:13 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как поступить с денежным переводом от незнакомца

    Эксперт Дмитриев рассказал, как действовать в случае поступления средств на карту от незнакомого человека

    Эксперт рассказал, как поступить с денежным переводом от незнакомца
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В случае неверных действий получатель денег от незнакомого человека может либо сам лишится денег, либо стать соучастником преступления или жертвой вымогателя, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев. Он описал алгоритме действий в такой ситуации.

    В МВД сообщили о появлении в России новой схемы мошенничества, когда на счет жертвы поступает определенная сумма, якобы перечисленная случайно, а вернуть ее просят уже на иные реквизиты. Сотрудники полиции предупредили, что такая схема может быть использована в дальнейшем для вымогательства или оказаться транзитом похищенных средств.

    «Первое, что необходимо сделать в случае, если к вам обращаются с просьбой вернуть поступившие на ваш счет по ошибке денежные средства – это проверить сам факт их поступления. Если деньги от чужака действительно поступили, необходимо сообщить в свой банк об ошибочном переводе, а также о готовности вернуть деньги. Если отправитель требует вернуть деньги на указанный им счет, то ему в ответ надо сказать, что возврат средств будет осуществлен через кредитное учреждение, а самостоятельно вы перевод делать не станете», – говорит Дмитриев.

    Он подчеркивает, что при реальном ошибочном переводе отправитель должен обратиться в свой банк, который запросит случайно переведенные клиентом средства в банке получателя и, при наличии согласия получателя, деньги вернут.

    «Вообще первый признак мошенничества – это просьба вернуть на счет, данные которого не совпадают с поступившим переводом (иное имя и отчество, другой счет). Но очень важно помнить, что получателю не нужно выяснять правдивость ошибки отправителя.

    Алгоритм действий всегда один: сообщаем об ошибочном переводе в свой банк

    и даем согласие на возврат полученных средств», – делится эксперт.

    Поступать так необходимо сразу по ряду причин. Во-первых, при получении перевода полные данные отправителя в большинстве случаев недоступны – отражается лишь имя, в некоторых случаях отчество и первая буква фамилии, а также несколько цифр счета или карты. Отправка по указанным реквизитам или номеру телефона не гарантирует поступление средств именно к отправителю – а важно вернуть средства именно на тот счет, с которого поступили деньги. В противном случае полученные «по ошибке» средства будут неосновательным обогащением в случае судебного спора.

    Кроме того, совершая операцию по якобы возврату, можно стать невольным участником мошеннической схемы по выводу или отмыванию средств (стать дропом).

    «В случае, если отправитель случайных средств к вам на счет начинает настаивать на возврате средств "по его методу", а не через банк, и к тому же угрожает, следует записать разговор, если есть такая техническая возможность. Запись пригодится при обращении в полицию. Сообщите, что, в связи с угрозами, передаете номер телефона звонящего и данные счета получателя (на который требуют сделать перевод) в Банк России, а также в свой банк. Затем подайте заявление в полицию и прекратите общение. Такие действия позволяют выявлять данные мошенников и вносить их в "черный список" Банка России для предотвращения дальнейших противоправных действий», – объясняет специалист.

    Однако, отмечает эксперт, не всегда мошенники добиваются желаемого угрозами – они могут предлагать «компенсацию» за неудобства (оставить часть суммы себе). Соглашаться на вознаграждение также нельзя – это усугубит ситуацию в случае обвинения в дропперстве.

    «Мошенники используют методы социальной инженерии и к каждой своей жертве могут подобрать нужный ключ: угрожать, подкупать или давить на жалость. Важно помнить, что только соблюдение официального порядка возврата ошибочно перечисленных средств поможет избежать неприятностей. Отключите эмпатию и действуйте по правилам», – заключил Дмитриев.

    Ранее эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович рассказал, что мошенники могут распространять вредоносное программное обеспечение с помощью gif-изображений, видео и картинок в Telegram.

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    11 марта 2025, 03:23 • Новости дня
    США поставили условие возобновления военной помощи Украине

    Рубио заявил о возможном возобновлении военных поставок Украине после встречи в Саудовской Аравии

    США поставили условие возобновления военной помощи Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он не исключил неформального разговора с Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии.

    «Посмотрим, как пройдут переговоры завтра… Думаю, что если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны и сможем доложить президенту, то, я читаю, что будут приняты решения относительно текущей паузы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Рубио также отметил, что Зеленский не будет участвовать в переговорах. «Он не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч», – добавил Рубио. Он уточнил, что в украинскую делегацию входят «советник по национальной безопасности, министр обороны и министр иностранных дел».

    Комментируя соглашение по минералам, Рубио подчеркнул, что это важная сделка для США, хотя она и не является главной темой переговоров. Он отметил, что над соглашением все еще ведется работа, и его заключение не обязательно должно произойти в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, при этом уступки потребуются и со стороны России. Рубио также заверил, что США не станут оказывать России военную помощь.

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Зеленский обсудили в Джидде отношения двух стран и украинский кризис.

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    10 марта 2025, 20:19 • Новости дня
    Дания заявила о готовности направить свои войска на Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Копенгаген выразил готовность направить войска на Украину в рамках общеевропейских усилий, если это будет необходимо, заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

    Расмуссен сообщил, что Копенгаген готов в рамках общеевропейских усилий направить свои войска на Украину для поддержания мира в случае необходимости. «Если дойдет до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мире потребуется европейское присутствие, то Дания, в принципе, к этому готова», – приводит слова Расмуссена датская телерадиокомпания DR, передает РИА «Новости».

    Тем не менее министр обороны Дании Поульсен уточнил, что на данный момент реальных планов по этому вопросу пока нет. Он подчеркнул, что решение о конкретных действиях будет зависеть от развития событий. «Мы не приняли решения внести какой-то конкретный вклад. Это должно зависеть от того, как будут развиваться события», – уточнил Поульсен, чьи слова также приводит DR.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил европейским странам направить на Украину полицейских и саперов вместо миротворцев. Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины согласование условий станет затруднительным из-за создания фактов на земле.

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    10 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Для обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире запросили пожизненный срок

    Обвинение запросило пожизненный срок для обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственное обвинение затребовало в суде для обвиняемого в попытке отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков пожизненного срока.

    Прокурор попросил пожизненное заключение для уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить курсантов, сообщили в Южном окружном военном суде ТАСС.

    Отмечается, что обвинение просит суд отправить Семенова в колонию особого режима.

    Сам Семенов в январе признал вину в попытке отравления учащихся.

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    10 марта 2025, 20:28 • Новости дня
    Хинштейн: Погибшего Героя России Чебнева увековечат в Малой Локне и Курчатове
    Хинштейн: Погибшего Героя России Чебнева увековечат в Малой Локне и Курчатове
    @ Правительство Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Малая Локня и городе Курчатов будет увековечена память о Герое России Сергее Чебневе с позывным Отмель, который погиб в боях в Курской области в августе, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    В сообщении в своем Telegram-канале он отметил: «Увековечим имя героя и в Малой Локне, где совершен подвиг ценою жизни, и в Курчатове – куда не допустил врага».

    Напомним, в Малой Локне в Курской области под завалами у здания женской колонии обнаружили и извлекли тело Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель», погибшего в августе.

     Ранее президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.

    18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.


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    10 марта 2025, 19:18 • Новости дня
    Бородин обвинил Пугачеву в подготовке на него покушения
    Бородин обвинил Пугачеву в подготовке на него покушения
    @ Шарифулин Валерий/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал заявление в Следственный комитет России, обвинив певицу Аллу Пугачеву в подготовке покушения на его жизнь.

    Как пишет Shot, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что певица Алла Пугачева планировала покушение на него. Бородин подал заявление на Пугачеву в Следственный комитет России, заявив, что ему стало известно о якобы готовящемся покушении, в котором певица могла быть организатором, передает Lenta.Ru.

    Бородин считает, что мотивом для покушения могла стать его инициатива о лишении Пугачевой званий и государственных наград, а также о присвоении ей статуса иностранного агента и привлечении к уголовной ответственности. Он также отметил, что ему поступали угрозы с 2024 года, из-за чего он ранее обратился в полицию.

    Напомним, в январе Пугачеву заподозрили в финансировании ВСУ.

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    10 марта 2025, 14:48 • Новости дня
    Daily Mail: ВВС Британии испытывают дефицит пилотов из-за дискриминации белых мужчин
    Daily Mail: ВВС Британии испытывают дефицит пилотов из-за дискриминации белых мужчин
    @ REUTERS/Russell Cheyne

    Tекст: Вера Басилая

    ВВС Британии столкнулись с дефицитом пилотов на фоне обвинений в дискриминации белых мужчин, сообщило Daily Mail.

    В королевских военно-воздушных силах Великобритании возникла нехватка пилотов. Во внутренних документах ВВС подчеркивается необходимость увеличить количество пилотов путем обучения сотрудников других подразделений, которые ранее считались непригодными для этой профессии, передает РИА «Новости».

    Однако официальные представители ВВС сообщили, что сейчас в их распоряжении достаточно пилотов для выполнения всех текущих операций. Они также отметили, что благодаря сокращению времени обучения удалось возобновить прием заявок от новых соискателей.

    Ситуация с дефицитом пилотов возникла на фоне обвинений в дискриминации белых мужчин при найме. В 2023 году стало известно, что ВВС выплатили компенсации 31 белому мужчине за дискриминацию в процессе приема на работу. В СМИ также появлялись сообщения о внутренней переписке, в которой соискателей называли «бесполезными белыми мужчинами» и указывали на давление по фильтрации белых мужчин в пользу увеличения числа женщин и представителей этнических меньшинств.

    Ранее заместитель министра обороны Британии по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи обещал провести расследование действий ВВС страны на предмет «позитивной дискриминации».

    ВВС Британии извинились за дискриминацию белых мужчин.

    В Минобороны Великобритании сообщили, что до 20% британских военнослужащих не могут участвовать в боевых действиях из-за медицинских ограничений. До этого сообщалось, что в Британии наблюдается массовое увольнение солдат из армии, что указывает на существующий кризис в вооруженных силах страны.

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    10 марта 2025, 15:44 • Новости дня
    Суд в Азербайджане отказал в экстрадиции экс-судьи Хахалевой

    Азербайджанский суд отклонил запрос РФ на экстрадицию Елены Хахалевой

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву не экстрадируют в Россию, несмотря на запрос Следственного комитета РФ, передает азербайджанское агентство АПА.

    Как сообщает АПА, суд в Азербайджане отказал в удовлетворении запроса об экстрадиции в Россию бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Она была задержана в аэропорту Баку в январе и позже переведена под надзор полиции после отмены ареста Бакинским апелляционным судом.

    Адвокат экс-судьи Шахла Гумбатова заявила агентству, что суд отклонил запрос о выдаче Хахалевой России. Напомним, что она объявлена в международный розыск Следственным комитетом РФ.

    В 2017 году Хахалева попала в центр внимания после свадьбы дочери, которая, по слухам, обошлась в 2 млн долларов. В 2021 году ВККС разрешила возбудить дела против Хахалевой по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге. В 2022 году ростовский суд заочно арестовал ее по этим делам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего председателя Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву задержали в столице Азербайджана по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Она была объявлена Россией в международный розыск, а позже появилась информация, что экс-главу Краснодарского краевого суда готовят к экстрадиции в Россию после решения суда.

    Ранее Бакинский апелляционный суд отменил арест Елены Хахалевой и назначил надзор полиции.

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    11 марта 2025, 11:14 • Новости дня
    Начальник Генштаба Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника

    Герасимов оценил успехи группировки войск «Курск» в Курской области

    Начальник Генштаба Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел инспекцию выполнения боевых задач группировкой войск «Курск» в Курской области, отметив успешные действия по ликвидации противника.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов посетил воинские части группировки войск «Курск», чтобы проверить выполнение боевых задач, передает Telegram-канал Минобороны. В ходе визита Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука и других командиров.

    Герасимов отметил успехи частей в выполнении задач по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области. Он также дал указания на дальнейшие действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России продолжили затягивать «горловину мешка» у Суджи, что способствует ослаблению позиций ВСУ в этом районе. Также сообщалось, что БПЛА уничтожил укрывшихся в здании боевиков ВСУ в районе Суджи. ВС России успешно отразили три контратаки ВСУ в Курской области, что подтверждает их контроль над ситуацией.

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    11 марта 2025, 04:13 • Новости дня
    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством

    Карлсон назвал власть на Украине установленной ЦРУ при госперевороте

    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство было установлено ЦРУ в результате госпереворота 2014 года, Украина несостоятельна как суверенное государство, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство», – приводит слова Карлсона РИА «Новости».

    Карлсон считает, что Россия одержала победу в конфликте с США на Украине. Журналист отметил, что Россия обогнала НАТО, включая Соединенные Штаты, по производству боеприпасов один к четырем и назвал это поражением для США. По его словам, США «не ведут переговоры с позиции силы».

    Карлсон также заявил, что США проявили слабость в конфликте, несмотря на военную помощь украинским вооруженным силам и участие американцев в боях на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил о необходимости выдвинуть обвинения против Владимира Зеленского и киевских властей в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада. Он также сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям.

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    10 марта 2025, 13:28 • Новости дня
    Кремль заявил о начале восстановления отношений России и США

    Песков сообщил о начальной стадии восстановления отношений России и США

    Кремль заявил о начале восстановления отношений России и США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США находятся на начальной стадии восстановления двусторонних отношений, этот процесс будет долгим и трудным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия и США начали работать над восстановлением двусторонних отношений, и этот процесс обещает быть долгим. Песков подчеркнул, что ожидаемый процесс восстановления не будет простым, но важные шаги уже сделаны благодаря выраженной политической воле президентов России и США, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США рассмотрел введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине.

    Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно лишь при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

    Коментарии (23)
    11 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    ПВО сбила 60 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 60 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожено 60 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он также сообщил, что «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Позднее он сообщил об уничтожении еще двух БПЛА.

    «На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», – говорится в сообщении.

    Напомним, беспилотники атаковали Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово. Рязанская и Тульская области также подверглись атакам беспилотников.

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    Маск заявил о кибератаке на X с украинских IP-адресов

    США нужна российская нефть для торговых войн

    США думают смягчить санкции против России, в том числе по потолку цен на российскую нефть. И одновременно готовят более жесткий удар по экономике России. Учитывая столь противоречивые сигналы, эксперты не исключают самых экстремальных сценариев, в том числе возобновления Соединенными Штатами закупки российской нефти в больших объемах. Подробности

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    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

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    ВС России затягивают «горловину мешка» у Суджи

    ВС России наращивают наступление в Курской области. По последним данным, за 8 и 9 марта военным удалось освободить семь населенных пунктов, а с августа прошлого года – более 30. По мнению экспертов, несмотря на очевидный провал авантюры ВСУ, противник будет цепляться за курские земли до последнего. Как будет развиваться обстановка и в чем тактическая важность изменений на данном участке фронта? Подробности

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    Зачем Германии понадобился второй «ядерный зонтик»

    Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросит расширить на Германию «ядерный зонтик» Франции и Британии на фоне давления США на Европу. При этом в Берлине хотят сохранить и американский щит. В каких форматах может быть воплощена немецкая инициатива, от каких факторов это будет зависеть? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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