Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.0 комментариев
Военный хирург Арслан Абдуллаев стал наставником программы «Сенежа» «Маяки»
Военный хирург Арслан Абдуллаев стал наставником «Маяков» для молодежи Донбасса и Новороссии
Военный хирург Арслан Абдуллаев из Пензенской области стал наставником образовательной программы «Сенежа» «Маяки», направленной на развитие молодежной политики в Донбассе и Новороссии.
Абдуллаев стал наставником программы «Сенежа» «Маяки» для молодежи из Донбасса и Новороссии. Программа направлена на создание молодежного кадрового резерва и развитие молодежной политики в этих регионах. Абдуллаев, известный своим героизмом и профессионализмом, трижды выезжал в командировки в зоны боевых действий, спасая жизни бойцов и местных жителей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Программа «Маяки» начнет прием заявок 12 марта. Участники, прошедшие отбор, будут обучаться и разрабатывать собственные проекты под руководством опытных наставников, включая Абдуллаева. Он поделится с молодыми людьми Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, своим опытом и ценностями, которые связывают его с этими регионами.
Для Абдуллаева наставничество в «Маяках» стало возможностью продолжить семейную традицию служения Родине. Он отметил, что для него большая честь рассказывать молодежи о подвигах предков и героизме современных защитников России. Он вспоминает, как его дед воевал в Великой Отечественной войне, а отец участвовал в афганской кампании.
Абдуллаев уверен, что работа в команде и поддержка друг друга жизненно важны. Он подчеркнул важность видеть большую цель и действовать в интересах своей страны, защищая ее ценности. «Необходимо быть максимально эффективным на своем месте и двигаться вперед с верой в Бога», – добавил он.
Ранее в Донецке наградили победителей регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ, в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях также прошли мероприятия в честь Дня добровольца.