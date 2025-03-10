Вучич предупредил о риске переворота в Сербии

Президент Сербии Вучич сообщил о планах протестующих захватить госструктуры

Tекст: Вера Басилая

Вучич сообщил, что протестующие, среди которых студенты и сторонники оппозиции, намерены 15 марта силой захватить государственные учреждения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что до попытки так называемой «цветной революции» в Сербии осталось пять дней. Цель протестующих, по его словам, – вынудить руководство страны принять переходное правительство.

Вучич подчеркнул, что захват зданий парламента, радио и телевидения Сербии и Конституционного суда является частью плана протестующих. Он предупредил, что участники беспорядков будут задержаны полицией и получат длительные тюремные сроки. Президент Сербии категорически заявил, что не согласится на создание переходного правительства и подчеркнул свою решительность защищать государственные интересы.

В своей речи, транслировавшейся агентством Танюг, Вучич подчеркнул, что протестующие не смогут свергнуть его, так как это приведет к противостоянию с армией, он не отдаст государство «лжецам».

«Пока я жив, не соглашусь ни на какое переходное правительство, никаких чудес, которые они требуют. Должны будут меня убить, по-другому не получится, это мой завет сербскому народу», – заявил Вучич.

Ранее министр культуры Сербии Никола Селакович подвергся нападению в центре Белграда во время массовых протестов.

Замглавы сербского правительства Александар Вулин заявил о попытке Запада через протесты в Сербии сменить власть и ухудшить отношения с Россией.

Вучич заявлял, что из-за независимой политики страны из-за границы вложено 3 млрд евро в попытки его свержения.