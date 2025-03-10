В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.8 комментариев
Первичная экспертиза показала, что въехавший в толпу в Казани был трезв
В результатах первичной экспертизы значится, что находившийся за рулем в момент наезда на людей на остановке в Казани находился в трезвом состоянии, сообщил источник в правоохранительных органах.
Первичная экспертиза показала, что водитель был трезв, сказал собеседник ТАСС.
Напомним, авария произошла в понедельник, водитель наехал на толпу людей на остановке в Казани, пострадали 11 человек, включая ребенка. Мужчина за рулем заявил, что сделал это не специально.
Источник отмечал, что подозреваемый ранее несколько раз привлекался к административной ответственности за употребление психотропных веществ.