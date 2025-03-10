Путин попросил потерявшую мужа медика Монгуш не возвращаться на фронт

Путин призвал медика Монгуш из Тувы, потерявшую мужа на фронте, остаться с детьми

Tекст: Максим Попов

Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве, сообщает РИА «Новости».

Президент встретился с женщинами, которые принимают участие в спецоперации, а также с женами и матерями бойцов. Среди них была Айдысмаа Монгуш, военный медик из Тувы.

Во время встречи с Путиным Монгуш рассказала, как в ходе спецоперации вынесла с поля боя тело своего мужа, с которым не виделась целый год. Сейчас она проживает в Кызыле и воспитывает троих детей: двух сыновей в возрасте пяти и одиннадцати лет и девятилетнюю дочь.

Путин, обращаясь к Монгуш, попросил ее не возвращаться на фронт: «Ты туда не ходи, ладно? Детишек надо поднимать», – отметил он, подчеркивая важность ее присутствия рядом с детьми. Президент пообещал вручить Монгуш государственную награду.

Также после эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО Путин не смог сдержать эмоций - он признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов. «Очень трогательно было. Я едва сдержался», - отметил Путин, общаясь с женщинами после встречи.

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