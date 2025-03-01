Tекст: Александра Юдина

По его словам, европейские страны предлагают продолжать конфликт на Украине еще год, чтобы вынудить Россию просить о мире, передает РИА «Новости».

Рубио рассказал о разговоре с иностранным министром, чей план заключается в том, чтобы продолжение войны привело к ослаблению России до такой степени, что страна «начнет просить о мире». Он отметил, что не будет называть имя министра.

Он также подчеркнул, что продление конфликта на год приведет к еще большим разрушениям и гибели людей, а также назвал этот план нереалистичным. По его мнению, это не соответствует интересам США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

Спикер МИД Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».