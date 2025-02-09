С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.24 комментария
В Госдуме рассказали о новых видах мошеннического спама
Фишинг и поддельные акции стали самыми популярными видами мошеннического спама
Мошенники активно используют фишинг и поддельные акции как основные виды спама, чтобы похитить личные данные и установить вредоносное ПО, сообщил слен комитета по информационной политикен Госдумы Антон Немкин.
По словам Немкина, наибольшую опасность представляет фишинг, целью которого является кража конфиденциальной информации, такой как логины, пароли и данные банковских карт, передает РИА «Новости». Немкин объяснил, что такие письма часто содержат тексты с предупреждением о возможной блокировке аккаунта, если не будут подтверждены данные, что создает у пользователя чувство срочности.
Кроме того, как отметил депутат, мошенники активно рассылают письма с ложными акциями и скидками, которые могут содержать вредоносные вложения или ссылки, способные заразить устройство вирусами или перенаправить пользователя на фальшивые сайты. Среди популярных махинаций встречаются предложения быстро заработать, инвестиционные аферы и сомнительные медицинские товары.
Спам также широко распространяется в мессенджерах и социальных сетях через фальшивые аккаунты. Мошенники предлагают перейти по ссылке ради получения «подарка» или решения вымышленной проблемы с аккаунтом. Эти сообщения становятся все более персонализированными, чтобы быть более убедительными для жертвы, подчеркнул депутат.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран.