В Госдуме рассказали о новых видах мошеннического спама

Фишинг и поддельные акции стали самыми популярными видами мошеннического спама

Tекст: Максим Попов

По словам Немкина, наибольшую опасность представляет фишинг, целью которого является кража конфиденциальной информации, такой как логины, пароли и данные банковских карт, передает РИА «Новости». Немкин объяснил, что такие письма часто содержат тексты с предупреждением о возможной блокировке аккаунта, если не будут подтверждены данные, что создает у пользователя чувство срочности.

Кроме того, как отметил депутат, мошенники активно рассылают письма с ложными акциями и скидками, которые могут содержать вредоносные вложения или ссылки, способные заразить устройство вирусами или перенаправить пользователя на фальшивые сайты. Среди популярных махинаций встречаются предложения быстро заработать, инвестиционные аферы и сомнительные медицинские товары.

Спам также широко распространяется в мессенджерах и социальных сетях через фальшивые аккаунты. Мошенники предлагают перейти по ссылке ради получения «подарка» или решения вымышленной проблемы с аккаунтом. Эти сообщения становятся все более персонализированными, чтобы быть более убедительными для жертвы, подчеркнул депутат.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран.