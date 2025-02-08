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После драки возле ТЦ в Саратове задержаны восемь подростков
Полиция задержала восемь подростков после драки возле ТЦ «Триумф Молл» в Саратове
В центре Саратова произошла драка между подростками у торгового центра, в результате чего восемь несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет были доставлены в полицию для выяснения обстоятельств, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.
Восемь подростков были доставлены в отдел полиции после драки в центре Саратова, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
Инцидент произошел около 18:34 по местному времени возле одного из торговых центров Кировского района. На место происшествия были направлены сотрудники полиции, которые установили личности участников конфликта.
Как сообщают в ведомстве, в драке участвовали несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет.
«В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – прокомментировали в МВД.
Сообщается, что конфликт начался в торговом центре «Триумф Молл», где подростки вступили в словесную перепалку с ранее незнакомой компанией, что и привело к драке. Прокуратура намерена дать оценку работе органов системы профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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