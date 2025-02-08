После драки возле ТЦ в Саратове задержаны восемь подростков

Полиция задержала восемь подростков после драки возле ТЦ «Триумф Молл» в Саратове

Tекст: Вера Басилая

Восемь подростков были доставлены в отдел полиции после драки в центре Саратова, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.

Инцидент произошел около 18:34 по местному времени возле одного из торговых центров Кировского района. На место происшествия были направлены сотрудники полиции, которые установили личности участников конфликта.

Как сообщают в ведомстве, в драке участвовали несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет.

«В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – прокомментировали в МВД.

Сообщается, что конфликт начался в торговом центре «Триумф Молл», где подростки вступили в словесную перепалку с ранее незнакомой компанией, что и привело к драке. Прокуратура намерена дать оценку работе органов системы профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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