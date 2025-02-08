В Президентской академии поздравили космонавта с защитой диссертации в космосе

В Президентской академии поздравили космонавта Вагнера с защитой диссертации в космосе

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается на сайте Президентской академии, студент академии, космонавт-испытатель Иван Вагнер впервые в мире защитил магистерскую диссертацию, находясь на околоземной орбите. Защита работы прошла в Центре управления полетами и была оценена экзаменационной комиссией на «отлично».

Иван Вагнер учился в магистратуре Президентской академии во Владимире по направлению «Государственное и муниципальное управление». Вагнер предложил конкретные пути по совершенствованию отбора кандидатов в отряд космонавтов, включая программу популяризации деятельности космонавтов в регионах России. Программа предусматривает образовательные, экспозиционно-выставочные, физкультурно-спортивные и медицинские модули.

«Защита магистерской диссертации Иваном Вагнером с борта МКС – это беспрецедентное событие, демонстрирующее уникальные возможности современной отечественной науки и образования. Президентская академия всегда стремится к инновациям и лидерству, и это событие – яркое тому подтверждение. Символично, что защита диссертации прошла в День российской науки. Мы гордимся Иваном, Героем России и блестящим студентом Академии, чья работа послужит вдохновляющим примером для наших студентов и для всех нас», – отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Научный руководитель Ивана Вагнера Вячеслав Картухин подчеркнул творческий подход, проявленный при написании диссертации, и отметил, что предложения Вагнера основывались на его взаимодействии с органами власти в России.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил его с успешной защитой диссертации и подчеркнул значимость данного события для будущих поколений студентов.

Это уже второй полет Вагнера на Международную космическую станцию, где он представляет 72-ю экспедицию. На орбите находится еще один представитель Академии – командир экипажа, выпускник Владимирского филиала Алексей Овчинин.

Ранее сообщалось, что космонавт Роскосмоса Иван Вагнер успешно защитил магистерскую диссертацию с борта Международной космической станции в День российской науки, представив исследование по повышению эффективности отбора персонала в госсекторе.