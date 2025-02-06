Польские спецслужбы опровергли слухи о «российском следе» в пожаре в Гданьске

Tекст: Валерия Городецкая

«Не надо сеять дезинформацию. Пожаров год от года есть достаточно много, но их количество остается на том же самом уровне. Мы не можем говорить о том, что россияне приехали в Польшу и создали нам такой большой пожар», – сказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Яцек Добжиньский, передает РИА «Новости».

По словам Добжиньского, некоторые СМИ распространили ложную информацию о том, что Агентство внутренней безопасности якобы уже начало расследование, оценивая пожар как диверсию. Он подчеркнул, что пока пожарные не закончили работу, никто из следователей не может войти на место происшествия из соображений безопасности. После полной ликвидации пожара туда войдут пожарные следователи и полицейские, чтобы определить причины возгорания, будь то неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание или действия третьих лиц.

Добжиньский также указал, что в условиях текущей международной обстановки спецслужбы сотрудничают с другими правоохранительными органами, но утверждения о начале расследования Агентством внутренней безопасности остаются фейком. Он призвал не поддаваться панике, напомнив, что «пожары были, есть и, к сожалению, будут».

Напомним, пожар произошел на складе, где хранились 1,5 тыс. электровелосипедов. Некоторые польские СМИ и бывший премьер Польши Лешек Миллер предположили, что его могли устроить диверсанты из России или Украины.