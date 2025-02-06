Пушков: Заявление Меркель о недопущении победы России продлевает конфликт

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что заявление Меркель опасно, так как оно акцентирует внимание на продолжении конфликта, а не на его разрешении.

Сенатор подверг критике лидерские качества Меркель, заявив, что она никогда не отличалась оригинальным мышлением.

Он напомнил, что ее решение открыть границы для миллиона беженцев в 2015 году оказалось ошибочным, так как Германия до сих пор не справилась с его последствиями.

Пушков подчеркнул, что ее лидерские качества были преувеличены, а звание «персоны года» необоснованно.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на организованном изданием Die Zeit мероприятии выразила поддержку отказу Германии от поставок ракет Taurus Украине, подчеркнув при этом важность недопущения победы России в конфликте на Украине.

До этого Меркель предложила НАТО систему сдерживания России для усиления безопасности Европы. Также экс-канцлер Германии заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет.