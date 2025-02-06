AFP: В стрельбе в Швеции погибли граждане нескольких стран

Стало известно, что среди жертв стрельбы в шведском Эребру были граждане разных стран

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате трагического инцидента в шведском городе Эребру 4 февраля произошла массовая стрельба в учебном заведении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на France Press. В результате стрельбы погибли 11 человек, включая стрелявшего.

Среди жертв и пострадавших оказались граждане разных стран и возрастных категорий. Руководитель расследования Анна Бергквист подчеркнула, что у всех пострадавших различное гражданство, пол и возраст.

Пока причины, побудившие человека устроить стрельбу, остаются неизвестными, как передает ТАСС. Известно, что преступник ранее учился в этом учебном заведении, однако эта информация требует подтверждения. Полиция изучает видео с места происшествия, чтобы определить мотивы стрелка, который действовал в одиночку.

В ходе расследования полиция обнаружила, что стрелок имел лицензию на несколько видов оружия, три из которых он использовал во время атаки. На месте происшествия было найдено около десяти магазинов и большое количество неиспользованных боеприпасов. Однако личность преступника, которого СМИ назвали 35-летним Рикардом Андерссоном, официально еще не подтверждена.

Заместитель начальника региональной полиции Никлас Халлгрен подтвердил, что в школе были обнаружены несколько единиц оружия, которые требуют лицензии и принадлежат одному человеку. Представитель полиции не уточнил, из всего ли оружия велась стрельба, но сообщил, что речь идет о винтовках.

На данный момент следователи считают, что стрелок действовал без идеологической мотивации и в одиночку. Инцидент произошел в школе для взрослых системы Komvux, где царила паника, а прибывшие на место 130 полицейских столкнулись с ужасными последствиями атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в школе Campus Risbergska в шведском Эребру погибли около 10 человек, а подозреваемый стрелок был убит на месте, число пострадавших уточняется. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что это была самая страшная массовая стрельба в истории страны, когда невинные люди стали жертвами жестокого насилия.