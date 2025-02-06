Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Умер бывший первый замминистра иностранных дел Владимир Титов
Скончался бывший первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
В своей публикации в Telegram-канале Карасин отметил, что для него это большая личная утрата, так как они были близкими друзьями на протяжении многих десятилетий, делили радости и невзгоды дипломатической службы, общались семьями и занимались спортом.
«Володя обладал жестким характером, который в министерстве иностранных дел знали, его уважали, но часто и побаивались. В целом он был незаурядным человеком, умел принимать и отстаивать собственные решения», – написал Карасин.
Владимир Титов занимал пост первого заместителя министра иностранных дел России, где проявил себя как профессионал высокого уровня, способный принимать самостоятельные решения.
Титов в 1993–1997 годах был советником-посланником посольства в Швеции. Два года возглавлял второй европейский департамент МИД. В 1999–2004 годах работал послом в Болгарии, затем год проработал главой департамента кадров МИД. В 2005–2013 годах – замминистра иностранных дел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года президент России Владимир Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Позднее он освободил Титова от должности первого заместителя министра иностранных дел.