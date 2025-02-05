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    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как борясь со злом не умножить зло

    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    10 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

    4 комментария
    5 февраля 2025, 16:38 • Новости дня

    В Новой Москве обнаружили предмет, похожий на бомбу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В поселении Вороновское на территории Новой Москвы обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, сообщил представитель экстренных служб города.

    Для проверки и обезвреживания опасного предмета на место были вызваны саперы, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Ранее в Петербурге задержали подростков, которые подорвали самодельные взрывные устройства.

    3 февраля 2025, 11:33 • Новости дня
    Создатель батальона «Арбат» Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса»

    Создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в ЖК «Алые паруса»

    Создатель батальона «Арбат» Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.

    Президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. В результате взрыва погиб его охранник. Саркисян был срочно госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

    По информации столичного департамента здравоохранения, пострадали четыре человека, все они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в многопрофильные стационары, где им оказывают необходимую медицинскую помощь и проводят диагностику, передает ТАСС.

    Армен Саркисян является создателем батальона специального назначения «Арбат», который действует в составе интербригады «Пятнашка». Этот батальон специализируется на штурмовых операциях и выполняет задачи в различных точках, не имея постоянных позиций на передовой.

    Ранее сообщалось, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» было покушение на убийство, в результате чего пострадали охранники человека, на которого покушались.

    Напомним, в холле ЖК на северо-западе Москвы произошел взрыв, повредивший остекление и гипсокартонный потолок, при этом, по данным СМИ, могло сработать самодельное взрывное устройство.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.

    По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбудили дело.

    Коментарии (18)
    3 февраля 2025, 10:19 • Новости дня
    Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» унес жизнь человека
    Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» унес жизнь человека
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В холле жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел хлопок, в результате которого один человек погиб, повреждены остекление и гипсокартонный потолок.

    В московском жилом комплексе «Алые паруса» произошел инцидент, сообщает ТАСС. В холле первого этажа здания раздался хлопок, который привел к разрушению остекления и гипсокартонного потолка.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Пожара после хлопка не последовало, что позволило избежать более значительных разрушений и жертв.

    В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств инцидента. На месте работают специалисты, чтобы оценить ущерб и определить потенциальные угрозы для жильцов комплекса.

    Как сообщает Lenta.Ru, в ЖК могло сдетонировать самодельное взрывное устройство (СВУ).

    «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал SHOT пишет, что устройство или граната были заложены под потолком. По данным канала, сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позднее стало известно, что пострадали пять человек, включая консьержа и жильцов.


    Коментарии (9)
    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 12:15 • Новости дня
    Стало известно, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер

    Правоохранительные органы заявили, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер или сотрудник коммунальных служб

    Стало известно, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывное устройство в жилой комплекс «Алые паруса» на северо-западе Москвы мог принести курьер или сотрудник коммунальных служб, сообщили в правоохранительных органах.

    Оперативные службы заявили, что взрывное устройство в жилой комплекс «Алые паруса» на северо-западе Москвы было пронесено курьером или человеком, выдающим себя за сотрудника коммунальных служб, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, покушение на Саркисяна было тщательно спланировано и носит заказной характер. Следователи в настоящее время занимаются установлением заказчиков преступления.

    Напомним, в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще четверо получили ранения, а также повреждены остекление и гипсокартонный потолок.

    Президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, являющийся создателем батальона «Арбат», получил тяжелые ранения в результате этого взрыва.

    Оперативные службы подтвердили, что в жилом комплексе могло сработать самодельное взрывное устройство, и по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

    Сообщалось, что целью взрыва было покушение на убийство.

    Коментарии (10)
    3 февраля 2025, 20:42 • Новости дня
    Назван способ подрыва взрывчатки в ЖК «Алые паруса»

    Неизвестный осуществил дистанционно подрыв в ЖК «Алые паруса»

    Назван способ подрыва взрывчатки в ЖК «Алые паруса»
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неизвестный дистанционно активировал взрывное устройство, заложенное в диван в холле ЖК «Алые паруса» в Москве.

    Взрывное устройство в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве было приведено в действие дистанционно, целью атаки предположительно был глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам собеседника агентства, взрывное устройство находилось в диване в холле дома, и его активировали, когда Саркисян спустился вниз. Вероятно, злоумышленники следили за Саркисяном, прежде чем привести устройство в действие, добавил источник. На данный момент силовики анализируют записи с видеокамер, чтобы установить, кто находился в жилом комплексе и в его окрестностях в момент происшествия.

    Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому была выгодна смерть Саркисяна.

    Коментарии (5)
    3 февраля 2025, 12:40 • Новости дня
    Жительница ЖК «Алые паруса» телеведущая Довлатова отреагировала на взрыв
    Жительница ЖК «Алые паруса» телеведущая Довлатова отреагировала на взрыв
    @ ГСУ СК России по Москве/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На территории жилого комплекса «Алые паруса» утром произошел взрыв, однако жительница комплекса телеведущая Алла Довлатова заявила, что не слышала громкого звука.

    В жилом комплексе «Алые паруса» утром произошел взрыв, передает «Газета.Ru». Жительница комплекса, телеведущая Алла Довлатова сообщила, что не слышала звуков взрыва и ничего не знает о происшествии.

    «Слава Богу, со мной все хорошо. Я не бандит, не на меня было покушение. А что там происходило, я не знаю, нам ничего не говорят. Ничего не слышала, вообще ничего», – сказала она.

    Актриса Анна Калашникова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась, что во время взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» была дома, но ничего не слышала. Она объяснила, что ее секция находится далеко от той, где произошел взрыв. Все подробности она узнала только из новостей и звонков от знакомых и журналистов.

    Калашникова отметила, что сейчас дом оцеплен, и в жилой комплекс никого не пускают, включая персонал, который у нее работает. «Слава Богу, со мной все в порядке. Но очень страшно, потому что я нахожусь у себя дома сейчас, я еще никуда не выходила», – рассказала актриса.

    Управляющая компания, обслуживающая жилой комплекс, отказалась от комментариев по поводу взрыва. В разговоре с РИА «Новости» представитель пресс-службы заявил: «Без комментариев».

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».

    Коментарии (5)
    4 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Названы версии убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Месть названа одной из версий убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи рассматривают несколько возможных мотивов убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, включая личную месть.

    Следствие прорабатывает несколько версий причин убийства Армена Саркисяна – главы Федерации бокса ДНР, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Среди рассматриваемых мотивов фигурирует личная месть, сообщил собеседник агентства.

    Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

    Ранее сообщалось, что неизвестный дистанционно активировал взрывное устройство, заложенное в диван в холле ЖК «Алые паруса» в Москве. Также сообщалось, что взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» устроил мужчина, который погиб, его личность устанавливается.

    Коментарии (8)
    3 февраля 2025, 13:45 • Новости дня
    Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисян умер в больнице

    Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер в больнице

    Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисян умер в больнице
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса».

    Как сообщает ТАСС, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян скончался в больнице из-за травм, которые он получил после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Эта информация была подтверждена медицинскими службами и окружением Саркисяна.

    Мэр Горловки Иван Приходько также подтвердил известие о смерти Саркисяна, ответив утвердительно на вопрос корреспондентов. Кроме того, информация о его смерти поступила и от близких ему людей.

    Следственный комитет подтвердил информацию о смерти Саркисяна. По данным СК, несмотря на оказанную медицинскую помощь, Саркисян скончался в больнице.

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса». Позже стало известно, что Саркисян пережил клиническую смерть.

    Коментарии (3)
    4 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Источник: Подрыв в ЖК «Алые паруса» мог устроить террорист-смертник
    Источник: Подрыв в ЖК «Алые паруса» мог устроить террорист-смертник
    @ Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Устроить взрыв в столичном ЖК «Алые паруса» мог террорист-смертник, сообщил источник в силовых структурах во вторник.

    Подрыв в доме жилого комплекса «Алые паруса» мог устроить террорист-смертник, сказал собеседник РИА «Новости».

    В понедельник на северо-западе Москвы произошел взрыв в ЖК «Алые паруса»,

    Среди пострадавших от взрыва оказался основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, он получил ранение и скончался в реанимации.

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 13:36 • Новости дня
    Саркисян после взрыва в ЖК «Алые паруса» перенес клиническую смерть

    Саркисян перенес клиническую смерть и подключен к ИВЛ после взрыва в ЖК «Алые паруса»

    Саркисян после взрыва в ЖК «Алые паруса» перенес клиническую смерть
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян пережил клиническую смерть после взрыва в столичном ЖК «Алые паруса».

    Стало известно, что глава Федерации бокса Донецкой народной республики Армен Саркисян пережил клиническую смерть после взрыва в ЖК, сообщает ТАСС.

    Правоохранители уточнили, что после происшествия Саркисяна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Специалисты из правоохранительных органов изъяли элементы самодельного взрывного устройства с места взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. По словам источника в органах, саперы продолжают работать на месте происшествия.

    Собеседник агентства сообщил, что по предварительным данным, взрывное устройство было заложено на месте в понедельник утром. Сейчас ведется установление личности тех, кто его заложил и привел в действие.

    В ходе работы специалисты обнаружили и изъяли элементы взрывного устройства, что позволит провести дальнейшую экспертизу. Точное время, способ закладки и активации устройства пока не установлены. Правоохранительные органы продолжают расследование.

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».

    Коментарии (0)
    4 февраля 2025, 10:21 • Новости дня
    После взрыва в ЖК «Алые паруса» закрыли подъезд и отключили лифты

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, где произошел взрыв, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, продолжаются следственные действия, доступ в главный холл закрыт, лифты не работают.

    Подъезд дома в жилом комплексе «Алые паруса», где ранее произошел взрыв, закрыт и лифты не работают, передает РИА «Новости».

    Жителей комплекса призвали использовать другие подъезды и лестницы для доступа к своим квартирам.

    Управляющая компания уведомила жильцов о продолжающихся следственных действиях в здании, соответствующее объявление размещено у входа в главный холл жилого комплекса, доступ в подземный паркинг также временно закрыт.

    Ранее в понедельник утром на северо-западе Москвы произошел взрыв в ЖК «Алые паруса», предположительно сработала граната или СВУ на основе гранаты.

    В результате инцидента пострадали пять человек, среди которых был основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, который получил ранение и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, однако вскоре скончался в реанимации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кому могла быть выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна.

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    4 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Неизвестные устроили стрельбу на западе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неподалеку от Филевского парка на западе Москвы неизвестные устроили стрельбу и скрылись, сообщили в правоохранительных органах.

    Неизвестные лица открыли стрельбу, после чего скрылись с места на автомобиле без номеров, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    В декабре в торговом центре «Форт» на северо-востоке Москвы произошел инцидент, вызвавший эвакуацию посетителей и сотрудников после того, как взорвалась петарда, которую приняли за стрельбу. В ноябре полиция объявила в розыск трех человек после стрельбы в Москве.

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    3 февраля 2025, 14:05 • Новости дня
    Названа причина пожара в павильоне ВДНХ в Москве

    Причиной пожара в павильоне ВДНХ стало короткое замыкание

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве на ВДНХ в павильоне № 59, где находится Музей героизма, произошло возгорание из-за короткого замыкания, оно было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

    Причиной пожара в павильоне ВДНХ стало короткое замыкание во время плановых работ в экспозиции. Все системы безопасности сработали штатно, что позволило избежать серьезных последствий, передает ТАСС.

    Согласно информации оперативных служб, пожар был полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, 14 человек, находившихся в здании, самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

    Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Павильон № 59 «Зерно», где произошло происшествие, с 9 января по 22 февраля будет закрыт для обновления экспозиции. В пресс-службе столичного ГУ МЧС подтвердили информацию о ликвидации пожара и отсутствии пострадавших.

    Ранее сообщалось, что в Москве на ВДНХ вспыхнул пожар в павильоне № 58, где располагается музей славянской письменности «Слово».

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    3 февраля 2025, 12:10 • Новости дня
    Спасатели завершили работу на месте взрыва в Москве

    На месте взрыва в ЖК «Алые паруса» завершили работу спасатели и пожарные

    Tекст: Ольга Иванова

    На месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, где один человек погиб и четверо получили ранения, спасатели завершили работу, а следственно-оперативная группа продолжает расследование, опрашивая местных жителей.

    Спасатели и пожарные завершили работу на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, передает ТАСС. В настоящее время оперативные службы покинули место происшествия. Также с места улетел вертолет, но не уточняется, забрал ли он пострадавших.

    На территории комплекса доступ ограничен, вход разрешен только жильцам и сотрудникам экстренных служб. Однако жильцам пока не разрешают вход в свои дома.

    Тем временем продолжается работа следственно-оперативной группы и других специалистов. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что в полицию поступило сообщение об инциденте в подъезде жилого дома. В результате взрыва были повреждены остекление фойе первого этажа и произошло задымление. По имеющейся информации, один человек погиб, а четверо получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь.

    Правоохранительные органы проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Оперуполномоченные опрашивают местных жителей и дворников с целью установления деталей инцидента, все входы в дом, включая салоны с обратной стороны, перекрыты.

    Ранее сообщалось, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» было покушение на убийство, в результате чего пострадали охранники человека, на которого покушались. Позже стало известно, что президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в ЖК «Алые паруса».

    Напомним, в холле ЖК на северо-западе Москвы произошел взрыв, повредивший остекление и гипсокартонный потолок, при этом, по данным СМИ, могло сработать самодельное взрывное устройство.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.

    По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбудили дело.

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 12:21 • Новости дня
    ТЦ «Щука» закрыли после взрыва в ЖК «Алые паруса»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столичный торговый центр «Щука» закрыли для посетителей после утреннего взрыва в ЖК «Алые паруса», об этом сообщили в самом московском ТЦ.

    Руководство торгового центра заявило, что он будет открыт для посетителей после ликвидации всех неполадок, передает ТАСС.

    Между тем источник в оперативных службах пояснил, что все автомобили, припаркованные рядом с комплексом, проверяются на наличие взрывных устройств. На месте работают взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».

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    3 февраля 2025, 12:27 • Новости дня
    На ВДНХ произошел пожар в музее славянской письменности

    На ВДНХ в Москве произошел пожар в музее славянской письменности

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве на ВДНХ вспыхнул пожар в павильоне 58, где располагается музей славянской письменности «Слово», сообщили в оперативных службах.

    Возгорание произошло на территории ВДНХ в Москве в павильоне 58, где находится музей славянской письменности «Слово», передает ТАСС.

    По данным оперативных служб, с первого этажа здания шел густой черный дым. На данный момент причины возгорания и площадь пожара еще не установлены.

    Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, чтобы локализовать огонь и предотвратить его распространение. О пострадавших или материальном ущербе пока не сообщается.

    Ранее в Москве на Волжском бульваре произошел пожар в квартире, в результате которого погибли два человека.

    В холле жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого повреждены остекление и гипсокартонный потолок, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

    Президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.

    По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбуждено дело.

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    Трамп реанимирует USAID через его убийство

    Оппоненты Трампа потрясены: президент Трамп решился закрыть USAID – организацию, которая тратила десятки миллиардов долларов по всему миру, распространяя «мягкую силу» США. В Конгрессе уже называют происходящее «наглыми авторитарными действиями» и требуют от Трампа отменить упразднение агентства. Зачем Трамп пошел на такое – и действительно ли USAID будет окончательно закрыто? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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