В Новой Москве обнаружили предмет, похожий на бомбу

Создатель батальона «Арбат» Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в ЖК «Алые паруса»

Tекст: Вера Басилая

Президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. В результате взрыва погиб его охранник. Саркисян был срочно госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

По информации столичного департамента здравоохранения, пострадали четыре человека, все они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в многопрофильные стационары, где им оказывают необходимую медицинскую помощь и проводят диагностику, передает ТАСС.

Армен Саркисян является создателем батальона специального назначения «Арбат», который действует в составе интербригады «Пятнашка». Этот батальон специализируется на штурмовых операциях и выполняет задачи в различных точках, не имея постоянных позиций на передовой.

Ранее сообщалось, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» было покушение на убийство, в результате чего пострадали охранники человека, на которого покушались.

Напомним, в холле ЖК на северо-западе Москвы произошел взрыв, повредивший остекление и гипсокартонный потолок, при этом, по данным СМИ, могло сработать самодельное взрывное устройство.

Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.

По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбудили дело.