Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум
Цена фьючерса на золото на бирже Comex обновила исторический максимум
На бирже Comex стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года достигла исторического максимума, поднявшись выше 2,9 тыс. долларов за унцию, что также отразилось на акциях российских золотодобытчиков.
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум, сообщает ТАСС.
Цена поднялась выше 2,9 тыс. долларов за тройскую унцию и достигла 2901,5 доллара по данным на 13.34 по московскому времени, показав увеличение на 0,89%. К 13.49 наблюдалось замедление роста, цена составила 2896,1 доллара за унцию, увеличившись на 0,71%.
Одновременно с этим акции российских золотодобывающих компаний также продемонстрировали рост. Акции ЮГК подорожали на 3,2%, составив 88,87 копейки за бумагу. Бумаги компании «Полюс» торговались на уровне 17 876,5 рубля за акцию, увеличившись на 1,12%. Акции «Селигдара» достигли 49,28 рубля за акцию, показав значительный рост на 9,05%.
Эксперты связывают рост фьючерсов на золото с общим повышением интереса к драгоценным металлам в условиях экономической неопределенности и волатильности на мировых финансовых рынках. Повышенный спрос на золото как безопасный актив способствует стремительному увеличению его стоимости на бирже.
Напомним, в конце января стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2024 года достигла исторического максимума, превысив 2 850 долларов за тройскую унцию на бирже Comex. А 10 января стоимость фьючерса на золото на бирже Comex впервые с 13 декабря превысила 2,7 тыс. долларов за тройскую унцию.
Экономист Александр Разуваев предложил выгодно вложить 1 млн рублей, рекомендуя вклады под 21–23% и акции, отметив возможность вложения в золото и иностранные активы.