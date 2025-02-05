Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.0 комментариев
СК опроверг причастность матери к отравлению детей в Красноярском крае
СК опроверг озвученные на ток-шоу данные о якобы поиске матерью погибших детей способов отравления семьи
Следственный комитет опроверг заявления на ток-шоу о якобы поиске матерью погибших детейиз поселка Красная Сопка в Красноярском крае инструкций по отравлению семьи.
В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что информация, озвученная на ток-шоу федерального канала, о том, что мать четверых детей, погибших в поселке Красная Сопка Красноярского края, искала в интернете информацию о том, как отравить свою семью, не подтвердилась, передает ТАСС.
Представители СК уточнили, что на начальном этапе следствия были изъяты и тщательно проверены мобильные телефоны всех членов семьи с использованием криминалистической техники,к оторая позволяет обнаружить в мобильных устройствах даже удаленную информацию.
В СК подчеркнули, что в результате проверки не было обнаружено никаких данных, содержащих запросы на тему отравления семьи. В ведомстве подчеркнули, что информация, озвученная блогером и журналистом Дианой Пегас на ток-шоу, не соответствует действительности.
Кроме того, СК сообщил о нарушении отцом погибших детей меры пресечения в виде подписки о невыезде. Он выехал на ток-шоу, где был выявлен сотрудниками полиции. После этого его повторно допросили по возвращении, чтобы выяснить обстоятельства его участия в эфире.
Ранее в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае от отравления неизвестным веществом погибли четверо детей.
Судебно-химическая экспертиза установила, что причиной их смерти стало острое отравление инсектицидами системного действия.
Также сообщалось, что дети более десяти часов дышали токсинами.