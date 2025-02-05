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Муфтий обвинил Киев в организации протестов против межрелигиозного центра
Муфтий Крганов обвинил Украину в организации протестов против строительства межрелигиозного центра в Коммунарке
Часть противников проекта межрелигиозного центра в Коммунарке находится под влиянием украинских спецслужб, призывая учитывать традиции и порядок в обществе, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
Крганов заявил, что часть противников строительства межрелигиозного центра в Коммунарке могут быть связаны с украинскими спецслужбами. Он отметил, что ряд Telegram-каналов, выступающих против проекта, якобы связан с ЦИПСО и другими украинскими группами влияния. Крганов подчеркнул важность просветительской работы по искоренению экстремизма и национализма, добавив, что миграционная политика должна уважать традиции коренных граждан, передает РИА «Новости».
Глава Духовного собрания мусульман России добавил, что центр будет включать общежитие для студентов духовных учебных заведений и медицинский центр для реабилитации военнослужащих. Также в планах строительство Центра исламской мысли, который предоставит выставочные пространства для знакомства с историей российского ислама.
Крганов подчеркнул, что концепция центра, на который отведено шесть гектаров, согласована давно. В комплекс войдут образовательный кластер и другие объекты, каждая религиозная организация выберет конфигурацию площади. Он заявил, что центр, прежде всего, строится для коренных мусульман и призвал приезжающих гостей уважать местные порядки.
Ранее президент России Владимир Путин поручил столичному правительству содействовать созданию межрелигиозного духовно-просветительского центра в Новой Москве на территории поселка Коммунарка, а также подготовить соответствующий доклад до 1 марта 2024 года.