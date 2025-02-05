В Госдуме назвали сроки выплаты проиндексированной на 9,5% пенсии

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, даты получения выплат фиксированы для каждого пенсионера и зависят от способа получения: доставку на дом или перечисление на карту, передает ТАСС.

Так, если пенсию доставляют на дом, то пенсионеры получат свои проиндексированные выплаты с 3 по 25 февраля. Те, кто получает пенсию на банковскую карту, уже начали получать деньги с 1 февраля.

Стенякина добавила, что узнать точную дату получения пенсии можно на сайте Социального фонда РФ.

До 25 февраля все получатели страховых пенсий в России получат выплаты за февраль с учетом индексации и доиндексацию за январь, что позволяет компенсировать инфляционные потери пенсионеров в начале года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Правительство Российской Федерации решило провести дополнительную индексацию страховых пенсий с 1 февраля, которая затронет около 40 млн пенсионеров.

Напомним, экономист Игорь Балынин заявил, что в 2025 году пенсии россиян будут повторно пересчитаны с учетом инфляции в 9,52%, что позволит повысить их размер.

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что объем социальных пенсий в России планируют увеличить на 14,75% в связи с очередной индексацией социальных выплат для различных категорий граждан.