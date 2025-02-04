Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.2 комментария
В Музее Победы открыли выставку к годовщине Ялтинской конференции
В Музее Победы представили более 150 реликвий к 80-летию Ялтинской конференции
В Музее Победы открылась выставка, посвященная 80-летию Ялтинской конференции, с более чем 150 реликвиями, включая копии рассекреченных документов ГРУ о подготовке и проведении конференции.
«Конференция, проходившая с 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте, определила основные принципы послевоенного устройства мира. Разделы выставочного проекта всесторонне отражают работу и итоги Ялтинской конференции, а также обширный круг мероприятий по подготовке и обеспечению безопасности ее участников. Посетители могут узнать о том, как было выбрано место проведения конференции, о совместной подготовительной работе спецслужб и подразделений Черноморского флота, о посещении Севастополя английской делегацией во главе с Черчиллем, об освещении итогов Ялтинской конференции в прессе и многом другом», – отметили в Музее Победы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Церемонию открытия посетили почетные гости, среди которых вице-адмирал Федор Смуглин, генерал-лейтенант Вячеслав Кондрашов и другие. Проект создан при участии Государственного исторического музея и ведущих архивов России. Впервые представлены копии рассекреченных документов, включая сведения о подготовке, проводимой Госдепартаментом США, и письма о сотрудничестве с комментариями военного министра США.
Выставка включает карты, военную форму, личные вещи Сталина и других участников конференции, а также коммюнике и протоколы работы конференции. Отдельный раздел посвящен роли Черноморского флота в обеспечении безопасности участников. Выставка продлится до 12 апреля.