  • Новость часаУстроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» смертник погиб
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    29 комментариев
    4 февраля 2025, 15:48 • Новости дня

    Названы версии убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Месть названа одной из версий убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи рассматривают несколько возможных мотивов убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, включая личную месть.

    Следствие прорабатывает несколько версий причин убийства Армена Саркисяна – главы Федерации бокса ДНР, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Среди рассматриваемых мотивов фигурирует личная месть, сообщил собеседник агентства.

    Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

    Ранее сообщалось, что неизвестный дистанционно активировал взрывное устройство, заложенное в диван в холле ЖК «Алые паруса» в Москве. Также сообщалось, что взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» устроил мужчина, который погиб, его личность устанавливается.

    3 февраля 2025, 17:59 • Новости дня
    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Называвшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России.

    Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан, передает РИА «Новости». Поводом для ее обращения стали юридические преследования во Франции, связанные с ее утверждениями о том, что супруга Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.

    Адвокат написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Рей попросила политического убежища у депутата Госдумы Петра Толстого. Однако он не уточнил, подан ли официальный запрос и в какое ведомство. По его словам, Рей на протяжении трех лет проводила расследование, проверяя официальную биографию Брижит Тронье, супруги президента Франции.

    Рей представила результаты своего расследования в виде видео и в публикациях на Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Она сейчас находится под судебным преследованием в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде. По словам адвоката, обвинения против нее «сфабрикованы» и включают ложные показания, данные против нее родственниками Брижит Макрон.

    Ранее суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.

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    3 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Планируется, что конкурс станет регулярным и будет проходить как в России, так и за ее пределами.

    Организаторы ожидают участие в первом конкурсе участников из более 16 стран, каждая из которых будет представлена популярным артистом с песней, попавшей на первые строчки национальных хит-парадов. В числе желающих принять участие в конкурсе уже числятся Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран Латинской Америки и Центральной Азии.

    Конкурс «Интервидение» должен стать частью международного культурно-гуманитарного сотрудничества, способствуя развитию взаимопонимания между культурами различных стран. Согласно условиям, конкурс будет проходить в разных странах. Определение страны-хозяйки будет решаться наблюдательным советом.

    Председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, говорится в тексте указа главы государства. Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время должны быть объявлены основные этапы конкурса, их формат и сроки проведения финала.

    Впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие – всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 год в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году – в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    3 февраля 2025, 20:42 • Новости дня
    Назван способ подрыва взрывчатки в ЖК «Алые паруса»

    Неизвестный осуществил дистанционно подрыв в ЖК «Алые паруса»

    Назван способ подрыва взрывчатки в ЖК «Алые паруса»
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неизвестный дистанционно активировал взрывное устройство, заложенное в диван в холле ЖК «Алые паруса» в Москве.

    Взрывное устройство в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве было приведено в действие дистанционно, целью атаки предположительно был глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам собеседника агентства, взрывное устройство находилось в диване в холле дома, и его активировали, когда Саркисян спустился вниз. Вероятно, злоумышленники следили за Саркисяном, прежде чем привести устройство в действие, добавил источник. На данный момент силовики анализируют записи с видеокамер, чтобы установить, кто находился в жилом комплексе и в его окрестностях в момент происшествия.

    Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому была выгодна смерть Саркисяна.

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    3 февраля 2025, 20:30 • Новости дня
    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта

    Военный эксперт Рожин: Переход к корпусной структуре организации войск ВСУ столкнется с рядом проблем

    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта
    @ dpa/TASS

    Tекст: Алена Задорожная,
    Роман Крецул

    Украинское руководство рассчитывает использовать корпуса для наращивания сил на отдельных участках фронта. Однако для проведения реформы ВСУ придется решить проблему командования и разбросанности бригад по линии фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск.

    «Корпусная структура организации войск подразумевает наличие единой штатной системы командования. Она «покрывает» собой сразу несколько бригад, частей усиления и обеспечения. Таким образом появляется «модульный» механизм сборки соединений. Формирования легко вводятся и выводятся из подчинения корпусу», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    «Российское руководство давно перешло к использованию данной структуры. Необходимые изменения плавно внедрялись в жизнь военных еще до начала СВО. В ВСУ же эффективность этой модели осознали лишь в период текущего конфликта. Однако стоит отметить: кое-что они успели изменить и до сегодняшнего дня», – напоминает эксперт.

    «В составе украинской армии уже имелись 10-й и 11-й корпуса стратегического резерва. Обладал противник и корпусом морской пехоты. То есть сведение бригад в единое формирование – процесс для них не новый. Офис Зеленского надеется, что за счет этой реформы эффективность войск значительно повысится», – считает он.

    «Однако в процессе перехода к новой структуре противник обязательно столкнется с целым рядом проблем. Главная из них – реорганизация руководства. Для командования корпусами им придется переводить офицеров, ранее занимавшихся управлением, например, в оперативно-тактических группах. А это очень разные вещи», – отмечает собеседник.

    «Скорее всего, ВСУ попытаются использовать корпуса в рамках наступательных действий. По оценке украинского руководства, изменения должны позволить им усилить давление на определенных участках фронта. Но учитывая степень «разбросанности» бригад противника по всей линии боевого соприкосновения, сделать это будет непросто», – заключил Рожин.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск. По его словам, соответствующие мероприятия уже начались, пишет ТАСС.

    Как отмечает Петр Черник, украинский военный эксперт, изменения призваны улучшить систему управления армией. При бригадной структуре (а именно такой в настоящий момент пользуются в ВСУ) семь-восемь подразделений объединяются в тактическую группу, которая «не является штатным подразделением».

    «В ней происходит постоянная ротация офицерского состава, что напрямую может снижать качество управления боем таких крупных подразделений. Поэтому пришли к выводу, что надо организовывать штатный корпус, который состоит из четырех-семи бригад со всей развернутой сетью управления», – пояснил Черник.

    В понедельник Сырский указал, что февраль станет непростым месяцем для украинской армии. Главком отметил, что основные усилия в настоящий момент направлены на оборону. Операцию в Курской области он назвал «приоритетной». По его словам, ВСУ испытывают нехватку личного состава, что делает ситуацию более сложной.

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    4 февраля 2025, 11:28 • Новости дня
    Захарова возмутилась молчанием правозащитников после удара ВСУ по автобусу с детьми
    Захарова возмутилась молчанием правозащитников после удара ВСУ по автобусу с детьми
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила возмущение отсутствию реакции международных организаций на удар ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области.

    В своем Telegram-канале она выразила свое негодование, потребовав от международных организаций и правозащитных структур объяснений.

    «Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат «стратегическое молчание?» – указала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника ВСУ на школьный автобус в Запорожской области получили ранения пятеро детей и водитель, состояние которого оценивается как тяжелое.

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    4 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Источник: Подрыв в ЖК «Алые паруса» мог устроить террорист-смертник
    Источник: Подрыв в ЖК «Алые паруса» мог устроить террорист-смертник
    @ Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Устроить взрыв в столичном ЖК «Алые паруса» мог террорист-смертник, сообщил источник в силовых структурах во вторник.

    Подрыв в доме жилого комплекса «Алые паруса» мог устроить террорист-смертник, сказал собеседник РИА «Новости».

    В понедельник на северо-западе Москвы произошел взрыв в ЖК «Алые паруса»,

    Среди пострадавших от взрыва оказался основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, он получил ранение и скончался в реанимации.

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    4 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    OMV заявила о выигрыше арбитража у Газпрома по австрийскому контракту

    Tекст: Александра Юдина

    Австрийская компания OMV заявила, что якобы выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.

    Согласно отчету австрийской OMV, компания якобы выиграла арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию, передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате OMV «зачла 48 млн евро в счет своих обязательств по договору».

    Также в OMV заявили, что «в свете благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года австрийская компания уже заявляла, что выиграла зарубежный арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро. В мае Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, запретив компании продолжать разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

    Напомним, австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

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    3 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп заявил о «большом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми».

    Трамп в понедельник заявил журналистам, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной достигнут «большой прогресс», передает РИА «Новости». Он назвал конфликт «нелепым» и призвал к его завершению.

    «Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну», – сказал он.

    В декабре Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров. В офисе Зеленского назвали план Трампа по урегулированию на Украине «провальным».

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    3 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных

    Путин поручил выделить земельные участки для приютов животных

    Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить социальные некоммерческие организации земельными участками для строительства приютов для животных.

    Путин поручил правительству и руководству регионов обеспечить социально ориентированным некоммерческим организациям доступ к земельным участкам, сообщается на сайте Кремля. Эти участки будут предоставляться для строительства и реконструкции зданий и сооружений, используемых под приюты для животных. Поручение должно быть выполнено к 1 июля.

    В дополнение к этому кабмину и регионам поручено разработать комплекс дополнительных мер поддержки, чтобы способствовать созданию и функционированию таких приютов. Также предложено при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы обеспечить поддержку этих инициатив.

    Ранее в России предложили создать сеть центров по реабилитации диких животных.

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    4 февраля 2025, 08:15 • Новости дня
    МИД: Запад пытается разорвать последние нити сотрудничества с Москвой и Минском

    МИД: Запад применил санкционное давление для прекращения сотрудничества с Россией и Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны продолжают усиливать санкционное давление на Россию и Белоруссию, стремясь разорвать последние экономические связи и угрожая безопасности Союзного государства, заявил представитель МИД Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Запад продолжает оказывать беспрецедентное санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на экономические последствия для своих стран, «делает все, чтобы разорвать оставшиеся нити сотрудничества», передает ТАСС.

    Полищук отметил, что на западных границах Союзного государства наблюдается агрессивное военное строительство, которое создает угрозы безопасности. Он подчеркнул, что представители Запада назвали последние президентские выборы в Белоруссии «фиктивными» и «недействительными», хотя они не участвовали в наблюдении за голосованием.

    «Это демонстрирует намерение Запада продолжать политику «двойных стандартов» и вмешательство во внутренние дела суверенных стран», – добавил дипломат.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента по президентским выборам, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия продолжают совместную борьбу против западных санкций и давления.

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    4 февраля 2025, 10:21 • Новости дня
    После взрыва в ЖК «Алые паруса» закрыли подъезд и отключили лифты

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, где произошел взрыв, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, продолжаются следственные действия, доступ в главный холл закрыт, лифты не работают.

    Подъезд дома в жилом комплексе «Алые паруса», где ранее произошел взрыв, закрыт и лифты не работают, передает РИА «Новости».

    Жителей комплекса призвали использовать другие подъезды и лестницы для доступа к своим квартирам.

    Управляющая компания уведомила жильцов о продолжающихся следственных действиях в здании, соответствующее объявление размещено у входа в главный холл жилого комплекса, доступ в подземный паркинг также временно закрыт.

    Ранее в понедельник утром на северо-западе Москвы произошел взрыв в ЖК «Алые паруса», предположительно сработала граната или СВУ на основе гранаты.

    В результате инцидента пострадали пять человек, среди которых был основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, который получил ранение и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, однако вскоре скончался в реанимации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кому могла быть выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна.

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    4 февраля 2025, 11:04 • Новости дня
    Руководитель «Интервидения» назвала преимущество конкурса над «Евровидением»

    Продюсер Попельнюк: «Интервидение» станет популярным для всех поколений

    Руководитель «Интервидения» назвала преимущество конкурса над «Евровидением»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Олег Исайченко

    «Евровидение» продвигает чуждые большинству стран ценности, а «Интервидение», наоборот, укрепит международное сотрудничество в многополярном мире, сказала газете ВЗГЛЯД Кристина Попельнюк, руководитель конкурса «Интервидение», провести который распорядился президент РФ Владимир Путин.

    «Интервидение» – отсылка к одноименному бренду XX века, узнаваемому с советских времен. А популярным среди молодых его сделают лучшие режиссеры и продюсеры, создающие шоу-формат с помощью современных технологий, и выступления звезд со свежими аранжировками хитов», – пояснила Кристина Попельнюк, руководитель проекта «Международный музыкальный конкурс «Интервидение».

    «Часто слышу вопрос: уместен ли фестиваль во время СВО. Уверена, что мы должны не только не тормозить диалог России с другими странами, но и развивать связи во всех сферах, в том числе в культуре», – подчеркнула собеседница. «При этом разница между «Интервидением» и «Евровидением» очевидна. Последние годы «Евровидение» продвигает чуждые большинству стран ценности. А наш проект, наоборот, укрепит международное сотрудничество в многополярном мире. Это конкурс, по которому соскучились слушатели», – указала она.

    «Самые узнаваемые артисты стран-участниц покажут на сцене красоту и уникальность своих традиций. Песня – короткая музыкальная форма. Чтобы уместить в нее послание миру, нужен неординарный талант», – резюмировала продюсер.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и области. Проект будет регулярным. В этом году фестиваль ждет исполнителей из 16 стран, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Казахстана, Китая, Кубы.

    Председатель наблюдательного совета конкурса – Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента РФ. Оргкомитет возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    В «Интервидении» с 1965 года до конца 1980-х участвовали исполнители из Европы, Азии, Африки, Америки, например Карел Готт, Лили Иванова, Эва Пиларова, Гелена Вондрачкова, Марион Рунг, Николай Гнатюк. В качестве гостей выступали такие звезды, как Глория Гейнор, Петула Кларк и группа Boney M.

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    3 февраля 2025, 17:12 • Новости дня
    В Москве столкнулись два автобуса, пострадали пять человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Родниковой улице в столице произошло столкновение двух автобусов, пострадали пять человек, сообщил источник в оперативных службах.

    Авария произошла у дома №2 по Родниковой улице, согласно предварительным данным, пострадали пять человек, сообщил источник ТАСС.

    Между тем в ГУ МВД по Москве сообщили, что, согласно предварительной информации, в результате этой аварии никто не пострадал.

    В департаменте транспорта города уточнили, что столкнулись автобус коммерческого перевозчика маршрута № 343 и автобус маршрута № 507 городского перевозчика. На месте работают медики и сотрудники Госавтоинспекции.

    В конце января в Москве мужчина за рулем каршерингового автомобиля столкнулся с грузовиком и погиб.

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    3 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин присвоил почетному главе ОКР Смирнову звание Героя Труда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда почетному президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Виталию Смирнову за его вклад в отечественный спорт и олимпийское движение.

    Указ о присвоении звания опубликован на портале правовых актов. Смирнов удостоен награды за особые заслуги в развитии отечественного спорта и олимпийского движения. Его вклад в спортивную сферу неоднократно отмечался на высшем уровне.

    Он возглавлял Олимпийский комитет России с 1992 по 2001 год, а 14 февраля он отметит свой 90-летний юбилей.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой в день ее 95-летия, а также вручил золотую звезду Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за значительный вклад в развитие российской государственности и становление гражданского общества.

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    3 февраля 2025, 18:25 • Новости дня
    Херсонская область запускает региональную программу «Герои Херсонщины»

    Херсонская область запускает региональную программу «Герои Херсонщины» для военнослужащих и ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Херсонская область запускает программу «Герои Херсонщины», направленную на поддержку военнослужащих и ветеранов специальной военной операции.

    На XXII Съезде партии «Единая Россия» президент Владимир Путин подчеркнул необходимость местных инициатив, аналогичных проекту «Время героев». Выполняя поручение президента, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил о запуске региональной программы «Герои Херсонщины». Она направлена на поддержку военнослужащих и ветеранов специальной военной операции.

    Сальдо отметил нужду в людях, проявивших на фронте смелость и решительность, которые способны применить свои навыки для мирного строительства. «Нам необходимы такие руководители, которые готовы применить свои навыки и опыт для мирного строительства», – подчеркнул губернатор.

    Программа открыта для участников и ветеранов СВО из Херсонской области и других регионов, защищавших край. Участники получат обучение и будут трудоустроены на государственную гражданскую или муниципальную службу, а также в местные органы управления и организации.

    Сальдо добавил, что планируется расширить программу на семьи участников СВО, подчеркнув важность поддержки героев и их близких. «Херсонская область ценит своих героев и готова создать все условия для их успешной интеграции в мирную жизнь», – заключил губернатор.

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    Введение Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая стало самым значительным протекционистским актом за последние 100 лет. Причем экономисты пророчат неприятные последствия для самой американской экономики. Однако своих союзников – Канаду и Мексику – Трамп может и вовсе погрузить в рецессию. Чем обернется новая тарифная война? Подробности

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    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

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    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области

    Украинские военные нанесли ракетный удар по школе-интернату с мирными жителями в Судже и попытались обвинить в этом преступлении Россию. Минобороны РФ оперативно опубликовало данные средств ПВО: удар по Судже был совершен из Сумской области. В МИД пообещали поднять этот вопрос в Совбезе ООН, а СКР завел дело по статье «терроризм» против командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Как режим Зеленского использует мирных жителей оккупированных территорий в Курской области и зачем Киеву провокация в Судже? Подробности

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    Швецию разоряет этническая преступность

    Еще недавно спокойная Швеция в последнее время переживает стремительный рост преступности, особенно этнической. Улицы шведских городов сотрясаются от взрывов и оглашаются звуками перестрелок. Но теперь выясняется, что дело выходит далеко за рамки только криминальной статистики: криминал и борьба с ним становятся существенной статьей расходов шведского государства. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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