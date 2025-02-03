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В Азербайджане предотвратили теракты экстремистской группировки
Азербайджанские спецслужбы предотвратили теракты религиозных экстремистов в районе Гусара
Азербайджанские спецслужбы нейтрализовали экстремистскую группировку, планировавшую теракты в Гусарском районе, ликвидировав часть членов группировки и арестовав шестерых человек.
Спецслужбы Азербайджана успешно нейтрализовали религиозно-экстремистскую группировку, готовившую теракты на севере страны, сообщает ТАСС. В ходе операции часть членов группировки была ликвидирована, а шесть человек арестованы.
В заявлении Службы государственной безопасности и МВД Азербайджана говорится, что участники группировки вступили в преступный сговор с Гадиром Гаджиевым, ранее осужденным за участие в деятельности террористической организации «Лесные братья». Они планировали осуществить теракты в Гусарском районе страны.
Группировка создала подземные убежища в селах Хил, Джибир и Ясаб, где хранила оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и технические средства. В результате оперативно-следственных мероприятий удалось предотвратить реализацию террористических актов, а также изъять значительное количество опасных материалов.
Газета ВЗГЛЯД писала, в Германии задержаны три человека, подозреваемые в подготовке теракта, в ходе обысков у них были обнаружены автомат, патроны, балаклава и несколько ножей; следователи считают, что мотивом могла быть симпатия к запрещенному в России «Исламскому государству*».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ