Грузия приветствовала ограничение Трампом финансирования революционных процессов

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Внешнее финансирование не должно направляться на антигосударственные процессы», – сказал председатель правительства Грузии журналистам в четверг.

По его словам, ограничения для данного фонда «важны для Грузии».

«Через этот фонд финансировались очень тяжелые антигосударственные активности в нашей стране, и чем меньше будет такого, тем лучше для Грузии, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Финансировались в том числе революционные действия в Грузии».

Накануне Национальный фонд поддержки демократии заявил, что вынужден приостановить финансирование более 2 тыс. проектов по всему миру, так как утратил доступ к своим средствам. Национальный фонд поддержки демократии в настоящее время не может получить доступ к средствам, выделенным Конгрессом США и используемым для финансирования почти всех получателей грантов и операций фонда.

Ранее президент США приостановил работу USAID.

Грузия также требует прозрачности финансирования радикальной оппозиции в стране европейскими фондами.