Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.2 комментария
Грузия приветствовала ограничение Трампом финансирования революционных процессов
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о важности ограничения новой администрацией США революционных процессов, в том числе через Национальный фонд поддержки демократии (NED), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Внешнее финансирование не должно направляться на антигосударственные процессы», – сказал председатель правительства Грузии журналистам в четверг.
По его словам, ограничения для данного фонда «важны для Грузии».
«Через этот фонд финансировались очень тяжелые антигосударственные активности в нашей стране, и чем меньше будет такого, тем лучше для Грузии, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Финансировались в том числе революционные действия в Грузии».
Накануне Национальный фонд поддержки демократии заявил, что вынужден приостановить финансирование более 2 тыс. проектов по всему миру, так как утратил доступ к своим средствам. Национальный фонд поддержки демократии в настоящее время не может получить доступ к средствам, выделенным Конгрессом США и используемым для финансирования почти всех получателей грантов и операций фонда.
Ранее президент США приостановил работу USAID.
Грузия также требует прозрачности финансирования радикальной оппозиции в стране европейскими фондами.