Умер основатель Института Европы РАН, академик Виталий Журкин

Tекст: Вера Басилая

На 98-м году жизни скончался основатель и почетный директор Института Европы РАН Виталий Журкин, сообщается в Telegram-канале института.

Виталий Владимирович Журкин был известным ученым, который сделал значительный вклад в российскую и международную политологию. После окончания МГИМО в 1946 году, его карьера началась на Гостелерадио и продолжилась в газете «Правда». В 1968 году он перешел в Институт США и Канады.

В 1987 году Журкин стал директором-организатором Института Европы, который возглавлял до 1999 года, а затем был почетным директором. Институт Европы стал центром для российских европеистов в рамках Ассоциации европейских исследований, созданной в 1992 году.

Научные заслуги Журкина включают исследования в области европейской безопасности и противодействия современным вызовам, таким как расширение НАТО и терроризм. Его работы, такие как «Европейский Союз: внешняя политика, безопасность, оборона», использовались при подготовке государственных решений.

Виталий Журкин был награжден различными орденами, включая Орден Почета и Орден «За заслуги перед Отечеством». Воспитав большое количество ученых в области международных отношений, Журкин оставил значительное наследие в научной и общественной сферах.

