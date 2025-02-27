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Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин
Умер основатель Института Европы РАН, академик Виталий Журкин
На 98-м году жизни скончался Виталий Журкин, основатель и первый директор Института Европы РАН, который сыграл ключевую роль в развитии российской политологии и международной безопасности.
На 98-м году жизни скончался основатель и почетный директор Института Европы РАН Виталий Журкин, сообщается в Telegram-канале института.
Виталий Владимирович Журкин был известным ученым, который сделал значительный вклад в российскую и международную политологию. После окончания МГИМО в 1946 году, его карьера началась на Гостелерадио и продолжилась в газете «Правда». В 1968 году он перешел в Институт США и Канады.
В 1987 году Журкин стал директором-организатором Института Европы, который возглавлял до 1999 года, а затем был почетным директором. Институт Европы стал центром для российских европеистов в рамках Ассоциации европейских исследований, созданной в 1992 году.
Научные заслуги Журкина включают исследования в области европейской безопасности и противодействия современным вызовам, таким как расширение НАТО и терроризм. Его работы, такие как «Европейский Союз: внешняя политика, безопасность, оборона», использовались при подготовке государственных решений.
Виталий Журкин был награжден различными орденами, включая Орден Почета и Орден «За заслуги перед Отечеством». Воспитав большое количество ученых в области международных отношений, Журкин оставил значительное наследие в научной и общественной сферах.