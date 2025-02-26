МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Вершинин в интервью РИА «Новости» на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, важно устранить первопричины конфликта для достижения устойчивого мира.

Он подчеркнул, что Россия открыта к реальным переговорам, которые будут учитывать коренные причины конфликта. «Мы считаем, что появляется возможность для урегулирования, учитывающего коренные причины конфликта. Об этом президент России Владимир Путин говорил не раз», – уточнил дипломат.

Вершинин также отметил, что переговоры должны быть нацелены на долгосрочную перспективу и включать обеспечение надежной безопасности для России, а также уважение прав гражданского населения Украины. Вершинин добавил, что украинское население должно иметь возможность реализовать свои конфессиональные и гражданские права, включая использование русского языка и функционирование канонической православной церкви.

Ранее глава МИД Сергей Лавров во время визита в Иран заявил, что обсуждения в ООН показывают растущее понимание необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.