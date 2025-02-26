ВСУ атаковали гражданские объекты на Кубани

ВСУ атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае, повреждены три дома

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины в ночь на 26 февраля пытались атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в нескольких муниципалитетах повреждены три дома. По его словам, пострадавших нет.



Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко* также отметил, что работа сил противовоздушной обороны продолжается. Он призвал жителей не выкладывать в социальных сетях и мессенджерах видео происходящих событий.

Информация о повреждениях и возможных последствиях атаки оперативно проверяется на местах. Властями региона принимаются меры для обеспечения безопасности населения и устранения последствий произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО перехватили четыре беспилотника, летевших на высоте почти 1,5 километра над акваторией Черного моря, недалеко от Севастополя.

Также сообщалось, что за минувшую ночь российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников, в том числе 16 над Брянской областью, два над Курской и один над Калужской.

Кроме того, средства противовоздушной обороны России уничтожили три украинских беспилотника за полчаса: два дрона были сбиты над акваторией Черного моря, а третий – над Брянской областью.

