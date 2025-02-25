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На Байконуре установили ракету с кораблем «Прогресс МС-30»
Ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» установили на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос во вторник.
Ракета-носитель с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-30» установлена на стартовый стол площадки № 31 космодрома Байконур, передает ТАСС со ссылкой на сообщение госкорпорации.
Запуск ракеты запланирован на 00.24 мск 28 февраля. Корабль «Прогресс МС-30» доставит на МКС около 2,6 тонны груза, включая 1 179 кг аппаратуры и оборудования, а также топлива, воды и азота для пополнения запасов станции.
Корабль также привезет новый скафандр «Орлан-МКС» № 6 для работы в открытом космосе и комплекты для научных экспериментов, среди которых «Асептик», «Биодеградация», «Виртуал», «Каскад», «Лазма», «Мираж», «Нейроиммунитет» и «Фотобиореактор».
Ранее сообщалось, что транспортный корабль «Прогресс МС-28» должен отстыковаться от МКС во вторник, чтобы подготовить место для следующего грузового корабля.