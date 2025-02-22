События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.2 комментария
Стало известно о диверсии против немецкого фрегата в Вильгельмсхафене
СМИ сообщили о загрязнении системы водоснабжения фрегата «Гессен» в Германии
В порту Вильгельмсхафен была совершена диверсия против немецкого фрегата «Гессен», система питьевой воды которого была загрязнена отработанным маслом, что помешало бы кораблю выйти в море.
СМИ сообщили о диверсии против немецкого фрегата «Гессен» в порту Вильгельмсхафен, передает РИА «Новости». Система питьевого водоснабжения корабля оказалась загрязнена отработанным маслом, что стало препятствием для его выхода в море. Инцидент произошел в тот момент, когда фрегат находился на плановом обслуживании у пирса. Газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на расследование, проведенное совместно с телеканалами NDR и WDR, указала, что неизвестные злоумышленники залили десятки литров отработанного масла в систему водоснабжения. По данным издания, ранее за заполнение резервуаров пресной водой отвечала неназванная компания из Нижней Саксонии, и вероятность случайной ошибки исключается. Целью диверсии, как подчеркивается, было надолго вывести из строя водоснабжение, что помешало бы кораблю выйти в море. К счастью, серьезного ущерба удалось избежать, так как загрязнение было обнаружено вовремя. В настоящее время ведется расследование инцидента, которое проводится совместно с бундесвером, как отметила полиция Вильгельмсхафена в своем заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура в немецком городе Росток начала расследование по подозрению в диверсии на тральщике военно-морских сил страны после обнаружения повреждений в виде перерезанных кабельных жгутов.