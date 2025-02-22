Рябков оценил шансы добиться улучшения в отношениях с США

Рябков заявил о готовности России к деловому диалогу с США и приветствовал изменение тональности Вашингтона

Tекст: Вера Басилая

Рябков отметил, что российская сторона фиксирует и анализирует сигналы, поступающие из США, особенно от их лидеров. По словам Рябкова, тональность последних контактов существенно отличается от прошлых, и Россия готова продолжать практический диалог, передает РИА «Новости».

Замглавы МИД подчеркнул, что понимание, насколько быстро смена тона может привести к практическим изменениям, станет возможным только после новых контактов. Он добавил, что требуется работа над практической повесткой, определенной руководством на встрече в Эр-Рияде. Рябков считает, что дальнейшее продвижение поможет понять, есть ли реальный шанс на улучшение отношений или потребуется более глубокая проработка и поиск компромиссов. По его мнению, темп этой работы пока остается открытым вопросом.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов решать ситуацию на Украине путем мирных переговоров.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.