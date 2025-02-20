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Анонсирован первый выпуск ток-шоу «Цифровой крючок»
На ток-шоу «Цифровой крючок» рассказали историю зависимости Дарьи Бабкиной от видеоигр и онлайн-отношений в 13 лет
В первом выпуске ток-шоу «Цифровой крючок» рассказали историю Дарьи Бабкиной, сбежавшей к незнакомцу в 13 лет и попавшей в зависимость от игр и виртуальных отношений.
Дарья увлеклась играми с детства, но со временем это превратилось в зависимость, оказывая влияние на ее поведение и восприятие мира. Игры стали для нее средством ухода от реальности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Наиболее драматичной частью выпуска стал рассказ Дарьи о ее первых отношениях. В 13 лет она познакомилась с 20-летним парнем в анонимной онлайн-игре, скрыв свой возраст. Общение быстро переросло в манипуляцию и психологическое давление, что закончилось ее поездкой в другой город. Лишь через годы и с помощью психологов Дарья осознала последствия этих отношений.
Эксперты программы предложили Дарье пройти различные психологические практики, такие как «тряска», «колесо баланса» и «дерево силы». Эти методики помогли ей осознать свою зависимость и начать путь к изменениям. В результате 21 дня практик Дарья заметила положительные изменения: она начала меньше играть, стала менее раздражительной и заинтересовалась новыми хобби, включая игру на синтезаторе.
В выпуске также обсуждалась проблема анонимности в онлайн-играх. Так, управляющий партнер агентства «Heads'made» Ярослав Мешалкин отметил, что анонимность в играх позволяет мошенникам и опасным людям скрываться, создавая иллюзию безопасности.