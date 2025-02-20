Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
В России утвердили перечень опорных населенных пунктов
Утвержден перечень из 2160 опорных населенных пунктов по всей России
Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил об утверждении списка из 2160 опорных населенных пунктов, охватывающего как крупные городские агломерации, так и малые города и сельские населенные пункты по всей стране.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об утверждении перечня опорных населенных пунктов страны, передает ТАСС.
В ходе заседания рабочей группы комиссии Государственного совета, посвященного новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», Хуснуллин отметил, что перечень был составлен на основании предложений от глав субъектов Федерации.
Список включает 2160 опорных населенных пунктов, которые охватывают все регионы России. В него вошли как крупные городские агломерации и административные центры, так и малые города и сельские населенные пункты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин посетил Мариуполь, где открыл ясли-сад на 225 детей, осмотрел обновленный стадион и провел совещание по развитию региона. Хуснуллин также сообщил об успешной реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», достигнув всех целевых показателей и благоустроив порядка 8 тыс. территорий по всей стране. Кроме того, он сообщил об улучшениях в Крыму за 10 лет госпрограммы.